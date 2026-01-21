Chuyên gia Trung Quốc: Vị thế quốc tế của Việt Nam nhảy vọt sau 40 năm đổi mới

Trao đổi với phóng viên VOV thường trú tại Bắc Kinh, ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp RCEP đánh giá, vị thế quốc tế của Việt Nam đã có bước nhảy vọt về chất sau 40 năm Đổi mới và Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa cột mốc khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

- Theo ông, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới?

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa cột mốc khi diễn ra vào thời điểm then chốt Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Là điểm khởi đầu của một thời đại mới, đại hội lần này sẽ làm rõ kế hoạch phát triển trong tương lai, định hướng cho mục tiêu dài hạn của Việt Nam là “đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Về mặt thực tiễn, Đại hội sẽ tập hợp đồng thuận của cả nước, giải quyết những vấn đề nan giải mang tính cơ cấu trong phát triển và củng cố hơn đà phục hồi kinh tế. Về mặt quốc tế, con đường phát triển và định hướng hợp tác do đại hội đề ra sẽ tăng cường niềm tin của cộng đồng quốc tế đầu tư vào Việt Nam, giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng khu vực, đặt nền tảng cho việc mở rộng không gian hợp tác và nâng cao sức ảnh hưởng khu vực trong khuôn khổ RCEP.

Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp RCEP.

- Vậy trong số các mục tiêu được đề ra tại Đại hội XIV, ông ấn tượng nhất với mục tiêu nào?

Điều gây ấn tượng nhất với tôi là mục tiêu dài hạn “đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao” của Việt Nam. Mục tiêu này vừa dựa trên nền tảng phát triển hiện tại của Việt Nam, vừa thể hiện niềm tin vào tương lai và phản ánh quyết tâm vững chắc trong việc đạt được sự thịnh vượng lâu dài thông qua cải cách cơ cấu.

Về mặt giá trị chiến lược, mục tiêu này sẽ thúc đẩy Việt Nam không ngừng nỗ lực trong các lĩnh vực như nâng cấp chuỗi công nghiệp, đổi mới công nghệ và xây dựng cơ sở hạ tầng. Những lĩnh vực này hoàn toàn phù hợp với các định hướng trọng điểm của hợp tác khu vực RCEP, có thể tối đa hóa lợi ích của việc mở cửa khu vực, vừa tạo động lực bền vững cho sự phát triển của chính Việt Nam, đồng thời mang lại sức sống mới cho hợp tác kinh tế khu vực.

- Ông nhìn nhận ra sao về đường lối đối ngoại đề ra tại Đại hội XIV và vị thế quốc tế của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới?

Đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập sâu rộng và hiệu quả vào cộng đồng quốc tế” được đề ra tại Đại hội XIV, vừa là sự kế thừa vừa là bước tiến vượt bậc của tư duy ngoại giao trong 40 năm qua. Đường lối này phù hợp với khát vọng phát triển của Việt Nam về “hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu”, thông qua việc duy trì chủ nghĩa đa phương và tham gia phối hợp khu vực, Việt Nam có thể tạo ra môi trường bên ngoài ổn định cho sự phát triển kinh tế của mình.

Trong 40 năm Đổi mới mở cửa, vị thế quốc tế của Việt Nam đã có bước nhảy vọt về chất: từ cô lập khép kín đến thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 nước, trở thành một trong những quốc gia có mạng lưới ngoại giao rộng khắp nhất Đông Nam Á. Việt Nam đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các cường quốc trên thế giới, nằm trong top 15 quốc gia có kim ngạch thương mại lớn nhất toàn cầu, đứng thứ hai trong ASEAN và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực.

Hiện nay, Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế đa phương như ASEAN và Hợp tác Lan Thương - Mekong, vừa thể hiện sức sống của một nền kinh tế mới nổi, vừa đóng góp quan trọng vào gìn giữ hòa bình và ổn định khu vực, cũng như thúc đẩy tự do hóa thương mại.

- Ông đánh giá như thế nào về những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 và mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% của năm 2026? Theo ông, Việt Nam cần làm gì để đạt được mục tiêu này?

Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,02% trong năm 2025 là một thành tựu nổi bật, thể hiện sức sống và khả năng chống chịu mạnh mẽ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phức tạp và biến động. Thành tích này có được là nhờ vào sự thúc đẩy mạnh mẽ của ngành sản xuất, xuất khẩu và đầu tư nước ngoài. Ngành sản xuất đã trở thành động lực cốt lõi, xuất khẩu là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, trong khi tiêu dùng nội địa và sức sống của doanh nghiệp đều nâng cao, thể hiện đầy đủ lợi thế mở cửa và tiềm lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026 thể hiện niềm tin vào sự phát triển của Việt Nam, nhưng cũng cần giải quyết các thách thức thông qua cách tiếp cận đa chiều.

Thứ nhất, cần tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do, như Hiệp định RCEP và Khu vực Thương mại Tự do Trung Quốc - ASEAN 3.0, đi sâu thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi như giảm thuế quan và quy tắc xuất xứ để mở rộng hơn nữa xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế;

Thứ hai, cần tăng cường phối hợp chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao và thúc đẩy chuyển đổi số các ngành công nghiệp truyền thống;

Thứ ba, cần lấp đầy những thiếu sót về cơ sở hạ tầng, tăng cường xây dựng trong các lĩnh vực giao thông và năng lượng, cải thiện khả năng kết nối.

Thứ tư, cần ưu tiên cả việc mở rộng nhu cầu trong nước và ổn định đầu tư nước ngoài, tối ưu hóa môi trường kinh doanh, đồng thời phòng ngừa các rủi ro bên ngoài do biến động kinh tế toàn cầu gây ra;

Thứ năm, cần tăng cường kết nối công nghiệp với các đối tác trong khu vực, đặc biệt là thông qua tận dụng lợi thế bổ sung của chuỗi công nghiệp giữa Trung Quốc và Việt Nam để đạt được mục tiêu chia sẻ nguồn lực và hiệp đồng phát triển.

- Xin cảm ơn ông!