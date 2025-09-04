Chuyên gia Trung Quốc tiết lộ tầm bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5C

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5C di chuyển qua Quảng trường Thiên An Môn sáng 3/9. Nguồn: Sputnik

Sáng 3/9, Trung Quốc tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít với sự tham gia của hàng trăm khí tài quân sự. Trong đó, tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Đông Phong 5C (DF-5C) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm của giới quan sát trong nước và quốc tế.

Các bộ phận của tên lửa DF-5C.

Quan sát các bức ảnh và video được công bố, Giáo sư Yang Cheng Jun (Dương Thành Quân), chuyên gia về công nghệ tên lửa và vũ khí hạt nhân, cho biết tên lửa này có tầm bắn ước tính hơn 20.000 km, sở hữu ưu thế về khả năng xuyên phá phòng thủ và độ chính xác.

"Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-5C tích hợp công nghệ và kinh nghiệm trong suốt quá trình phát triển các dòng tên lửa DF trước đây của Trung Quốc, bao gồm cả công nghệ của dòng DF-5 và tên lửa DF-41. Nó mang lại những giá trị chiến lược quan trọng", ông Yang nói.

Theo chuyên gia này, DF-5C có sáu đặc điểm nổi bật.

Thứ nhất , DF-5C có cấu trúc mới, toàn bộ tên lửa được vận chuyển thành ba phần với ba xe vận tải. Dự kiến thời gian chuẩn bị phóng sẽ ngắn hơn, tốc độ phản ứng nhanh hơn so với các tên lửa dòng DF-5 trước đó.

Thứ hai , tên lửa có tầm bắn xa hơn và có khả năng bao phủ toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc tầm bắn của tên lửa có thể vượt quá 20.000 km.

Dựa trên sự phát triển của các tên lửa chiến lược dòng DF trước đó, ông Yang cho biết đặc điểm thứ ba của DF-5C có thể là sự đa dạng trong cách thức phóng.

Chuyên gia về công nghệ tên lửa và vũ khí hạt nhân này lưu ý rằng, đặc điểm thứ tư của DF-5C là tốc độ bay nhanh.

"Là một tên lửa đạn đạo liên lục địa chiến lược có thể bao phủ toàn cầu, tốc độ bay của DF-5C ước tính đạt tới hàng chục Mach, khiến các hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo hiện đại có rất ít thời gian để phản ứng", chuyên gia cho biết.

Thứ năm , DF-5C có thể ứng dụng công nghệ tái nhập độc lập đa mục tiêu (MIRV), cho phép tên lửa trang bị cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường. Mỗi đầu đạn được lập trình để phóng ra với tốc độ và quỹ đạo khác nhau nhằm tấn công các mục tiêu cách nhau hàng trăm km

Ông Yang khẳng định Trung Quốc đã nắm vững công nghệ MIRV trong các tên lửa đạn đạo liên lục địa dòng DF trước đây, vì vậy công nghệ tiêu chuẩn này cũng nên được trang bị cho tên lửa DF-5C mới.

"Các MIRV có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, hoặc mồi bẫy. Điều này có thể làm tăng đáng kể thách thức đánh chặn của các hệ thống phòng thủ", ông nói.

Đặc điểm thứ sáu của tên lửa là khả năng dẫn đường chính xác. Theo ông Yang, tên lửa đạn đạo liên lục địa thường sử dụng công nghệ dẫn đường quán tính và định vị vệ tinh. Kết hợp với hệ thống định vị Beidou (Bắc Đẩu) do Trung Quốc tự phát triển, sau khi áp dụng toàn diện nhiều phương pháp dẫn đường, độ chính xác của DF-5C dự kiến sẽ tăng lên đáng kể.

Chuyên gia này nói thêm rằng, ngay cả khi tấn công mục tiêu ở khoảng cách 20.000 km, DF-5C vẫn có thể có độ chính xác tương tự như các tên lửa tầm trung và tầm ngắn trong dòng DF.