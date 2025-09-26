Chuyên gia Trung Quốc tiết lộ nhiều tính năng của tiêm kích tàng hình J-20

Bên lề Triển lãm Hàng không Trường Xuân 2025, ông Gong Feng - Chuyên gia kỹ thuật của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC), đã giới thiệu những ưu điểm nổi bật của máy bay chiến đấu J-20. Ông mô tả tiêm kích J-20 sở hữu khả năng tàng hình vượt trội, tiết diện phản xạ radar cực nhỏ và đặc tính hồng ngoại tối ưu, cho phép "xuyên thủng mạng lưới phòng thủ của đối phương như một cây kim".

Bên cạnh khả năng tàng hình vượt trội của J-20, ông Gong Feng cũng nhấn mạnh J-20 còn sở hữu năng lực tác chiến độc lập ấn tượng. Máy bay có bán kính chiến đấu lớn hơn đáng kể so với các tiêm kích thế hệ thứ tư, đồng thời được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) tiên tiến, giúp mở rộng đáng kể phạm vi phát hiện mục tiêu.

"J-20 có khả năng hợp nhất dữ liệu cảm biến ở mức cao, cung cấp nhận thức tình huống đa nguồn, đa chiều, giúp nhận dạng mục tiêu chính xác hơn. Ngoài ra, J-20 có khả năng tấn công tầm xa với tên lửa không đối không hiện đại, cùng hệ thống quản lý tấn công thông minh, làm tăng đáng kể tỷ lệ thành công khi không chiến so với máy bay thế hệ trước", ông Gong Feng lưu ý.

Chuyên gia này nhấn mạnh, máy bay J-20 sở hữu năng lực tác chiến mạnh mẽ, có thể phối hợp cùng các phương tiện khác như máy bay cảnh báo sớm và và máy bay không người lái, tạo thành một hệ thống chiến đấu thống nhất. Điều này đánh dấu bước chuyển từ tác chiến độc lập sang tác chiến phối hợp theo mô hình mạng lưới.

Việc đưa J-20 vào biên chế cho phép Không quân Trung Quốc chuyển đổi từ trạng thái phòng thủ truyền thống sang chiến lược kết hợp (bao gồm phòng thủ và tấn công), vừa bảo vệ vững chắc phòng tuyến vừa chủ động triển khai sức mạnh. Khả năng tác chiến độc lập và phối hợp của J-20 sẽ mở ra nhiều chiến thuật và phương thức hoạt động mới, góp phần nâng cao đáng kể hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.