Chuyên gia Trung Quốc nói gì sau cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình?

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dùng trà sau cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 20/5/2026.

"Trong bối cảnh hệ thống và các cơ chế quốc tế hiện hành đang phải đối mặt với những áp lực gây rối loạn, hai nguyên thủ quốc gia đã gửi đi một thông điệp rõ ràng về sự ổn định và tạo động lực mang tính xây dựng cho cộng đồng quốc tế", ông Triệu Long, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Quốc tế tại Thượng Hải, cho hay.

Theo ông Lưu Quân, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Nga tại Đại học Sư phạm Hoa Đông, các tuyên bố của hai nhà lãnh đạo Nga-Trung cho thấy quan hệ hai nước không chỉ tập trung vào tương lai gần mà còn cả triển vọng chiến lược dài hạn.

Các tuyên bố cũng hướng tới sự phối hợp chặt chẽ hơn, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị và quan hệ láng giềng tốt đẹp, cũng như "sự phát triển chất lượng cao hơn, đánh dấu một giai đoạn mới" cho sự hợp tác giữa hai nước.

Vị chuyên gia này nhận định, cuộc gặp gần đây nhất giữa lãnh đạo hai nước không chỉ là "đánh giá những thành tựu đã đạt được", mà còn là "nỗ lực hướng tới tương lai để xác định phương hướng và ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo của quan hệ song phương".

Theo ông Trương Hồng, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Nga, Đông Âu và Trung Á thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Trung một lần nữa nhấn mạnh sự tăng cường của "một thế giới đa cực hiện đại, điều đã trở thành chuẩn mực mới trong quan hệ quốc tế".

"Trong bối cảnh này, các quốc gia lớn cần tăng cường giao tiếp và xử lý các vấn đề quốc tế thông qua đối thoại và tham vấn, nhằm giảm thiểu những phán đoán sai lầm và rủi ro, giúp giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực, đóng góp vào quản trị toàn cầu tốt hơn”, ông Hồng nhấn mạnh.

Chuyên gia này nhận định, quan hệ Trung-Nga đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có.

Ông lưu ý đến phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình, người đã chỉ ra "một giai đoạn mới với những thành tựu lớn hơn và sự phát triển nhanh hơn trong quan hệ Trung-Nga".