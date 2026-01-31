Chuyên gia trang điểm Phúc Nghĩa chia sẻ về câu chuyện phía sau vai trò “cầm cân nảy mực”

Mới đây, đêm chung kết chương trình Maestro of Beauty (M.O.B) đã chính thức diễn ra khép lại hành trình tìm kiếm những gương mặt xuất sắc của cộng đồng makeup artist và hairstylist Việt Nam. Không chỉ gây chú ý bởi những màn tranh tài kịch tính, đêm thi còn để lại dấu ấn với sự xuất hiện của Phúc Nghĩa trên ghế nóng giám khảo – người mang đến một lăng kính chấm thi giàu trải nghiệm và chiều sâu nghề nghiệp.

Chuyên gia trang điểm Phúc Nghĩa.

Không chỉ là một cuộc thi tay nghề, M.O.B là chương trình thực tế đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho cộng đồng makeup artist và hairstylist với thông điệp: "Đưa hậu trường bước ra ánh sáng". Tại đây, các thí sinh không đơn thuần trình diễn kỹ thuật mà phải kể câu chuyện bằng màu sắc, ánh sáng và cảm xúc – nơi nghệ thuật trang điểm chạm đến chiều sâu văn hóa.

Trên ghế nóng đêm chung kết, Phúc Nghĩa không chỉ giữ vai trò "cầm cân nảy mực" mà còn là người kết nối giữa kinh nghiệm nghề nghiệp và tư duy sáng tạo của thế hệ kế cận. Phía sau hình ảnh vị giám khảo điềm tĩnh là hành trình hơn 20 năm bền bỉ với nghề, lặng lẽ kiến tạo những chuẩn mực thẩm mỹ và góp phần định hình diện mạo ngành trang điểm Việt Nam hiện đại.

"Trong vai trò giám khảo cuộc thi, tôi không tìm kiếm một bàn tay khéo léo đơn thuần. Tôi tìm kiếm tư duy kể chuyện bằng màu sắc. Kỹ thuật là điều kiện cần nhưng bản lĩnh và sự tử tế với nghề mới là điều kiện đủ để trở thành một master thực thụ", Phúc Nghĩa chia sẻ.

Hình ảnh chuyên gia trang điểm Phúc Nghĩa ngồi "ghế nóng".

Theo Phúc Nghĩa, điểm đặc biệt của mùa giải năm nay nằm ở cách các thí sinh lồng ghép văn hóa truyền thống vào tư duy thẩm mỹ đương đại, tạo nên những layout vừa mới mẻ vừa giàu bản sắc – điều mà chính anh theo đuổi suốt hơn hai thập kỷ làm nghề.

Trong giới chuyên môn, Phúc Nghĩa được mệnh danh là "phù thủy của các hoa hậu" – người đứng sau vẻ rạng rỡ của nhiều biểu tượng nhan sắc Việt như Hoa hậu Mai Phương Thúy, hoa hậu Jennifer Phạm, hoa hậu Ngọc Hân, á hậu Tú Anh… Không chỉ gắn bó với các đấu trường nhan sắc trong nước, anh còn từng làm việc cùng nhiều hoa hậu nổi tiếng thế giới trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray cũng như đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ, doanh nhân, chính khách tại các sự kiện lớn trong và ngoài nước.

Phong cách trang điểm của Phúc Nghĩa không chạy theo xu hướng ồn ào. Anh theo đuổi triết lý "tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản", đề cao sự tinh tế, sang trọng và cá tính riêng biệt. Với anh, một layout thành công không nằm ở lớp phấn son hoàn hảo, mà ở khoảnh khắc gương mặt trở nên sống động, có hồn và mang dấu ấn cá nhân.

Nếu M.O.B là nơi Phúc Nghĩa giữ vai trò người "giữ cửa" cho thế hệ kế cận thì hành trình hơn 20 năm của anh lại là câu chuyện bền bỉ về lao động nghệ thuật, kỷ luật nghề nghiệp và cái tâm làm đẹp cho đời. "Nhìn các bạn trẻ hôm nay, tôi thấy lại mình của những ngày đầu khởi nghiệp. Nghề này không hào nhoáng như người ta tưởng. Đằng sau ánh đèn là mồ hôi, kỷ luật và rất nhiều đánh đổi", anh tâm sự.

Chuyên gia trang điểm Phúc Nghĩa và các đồng nghiệp.

Bên cạnh hoạt động nghề nghiệp, Phúc Nghĩa còn là giám khảo quen thuộc của nhiều cuộc thi chuyên môn uy tín, nổi bật là Cây Cọ Vàng – sân chơi danh giá bậc nhất dành cho cộng đồng makeup artist Việt Nam.

Với Phúc Nghĩa, ghế nóng không phải là vị trí quyền lực, mà là điểm dừng để trao truyền. Từ đó, thế hệ nghệ sĩ trẻ có thể tự tin bước tiếp, mang theo niềm tin vào một tương lai rực rỡ hơn cho ngành làm đẹp Việt Nam.