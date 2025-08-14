Chuyên gia: "Tôi không ngạc nhiên khi giá vàng có thể tăng gấp đôi trong 5 - 10 năm tới"

Theo Kitco News, người tiêu dùng tiếp tục đối mặt với áp lực lạm phát cao khi chỉ số giá tiêu dùng lõi (CPI) tháng 7 của Mỹ tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ông Thorsten Polleit, Giáo sư Danh dự ngành Kinh tế tại Đại học Bayreuth, nhà sáng lập bản tin Boom and Bust Report, lạm phát chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn hơn về sự suy giảm sức mua của các đồng tiền pháp định, yếu tố sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu vàng trong dài hạn.

Trong cuộc trao đổi với Kitco News, ông Polleit cho rằng vàng và bạc đang ở ngưỡng bứt phá cấu trúc quan trọng do sự mở rộng không kiểm soát của hệ thống tiền tệ giấy.

"Hiện đang có một nỗ lực tuyệt vọng nhằm tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn. Mọi người ngày càng hoài nghi về sức mua của tất cả các đồng tiền pháp định, và điều này thể hiện rõ trên thị trường vàng toàn cầu," ông nói.

Vàng không chỉ duy trì mức tăng trên 3.300 USD/ounce, mà còn lập kỷ lục so với đồng yên Nhật và tiến sát đỉnh lịch sử so với bảng Anh, euro, đô la Canada, franc Thụy Sĩ… Ông Polleit nhấn mạnh: "Nợ công toàn cầu đang tăng ở khắp nơi và điều này thúc đẩy lạm phát. Không chỉ ở Mỹ, nợ chính phủ tại Canada, Anh và châu Âu cũng đang tăng."

Theo ông Polleit, trong bối cảnh này, các ngân hàng trung ương gần như không thể tăng lãi suất, vì điều đó sẽ làm tăng chi phí trả lãi cho khoản nợ khổng lồ, qua đó kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Ông dự báo đây mới chỉ là khởi đầu: các ngân hàng trung ương không chỉ phải cắt giảm lãi suất trong năm nay, mà còn có thể tái áp dụng chính sách "kìm hãm tài chính" (financial repression) và thậm chí là kiểm soát đường cong lợi suất.

Kìm hãm tài chính là cách gián tiếp để các Chính phủ sử dụng nguồn vốn của khu vực tư nhân nhằm giảm nợ công, thông qua các công cụ như lãi suất 0% và chính sách lạm phát để "bào mòn" giá trị thực của nợ.

Quan điểm "nới lỏng" của ông Polleit được đưa ra trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn giữ lập trường trung lập suốt nửa đầu năm, khác với hầu hết các ngân hàng trung ương lớn. Thị trường hiện dự đoán Fed sẽ hạ 0,25 điểm % vào tháng tới, với 60% khả năng sẽ tiếp tục thêm hai lần cắt giảm nữa trước cuối năm.

Dù kỳ vọng nới lỏng tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn duy trì trên 4%. Ông Polleit nhận định điều này không bất ngờ vì nhà đầu tư cần mức lợi tức cao hơn để bù đắp rủi ro nợ gia tăng. Tuy nhiên, ông cho rằng lợi suất 10 năm khó vượt quá 5%. Fed có thể kỳ vọng việc giảm lãi suất ngắn hạn sẽ kéo giảm lãi suất dài hạn, nhưng nếu không hiệu quả, "rất có khả năng các ngân hàng trung ương sẽ quay lại mua vào" để ép lợi suất xuống.

"Khi lợi suất giảm, giá vàng sẽ tăng thêm. Hiện vàng có tiềm năng và động lực lớn, tôi kỳ vọng giá sẽ cao hơn trước khi năm nay kết thúc. Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu giá vàng tăng gấp đôi trong 5–10 năm tới", vị chuyên gia này nhấn mạnh.

