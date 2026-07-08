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Chuyên gia tiết lộ tuyệt chiêu giúp binh sĩ Nga thoát 'tử thần' UAV

Kông Anh
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Cố vấn của Học viện Kỹ thuật Nga đã đưa ra bình luận về video ghi lại cảnh binh sĩ Nga né tránh máy bay không người lái.

Khoảnh khắc binh sĩ Nga né tránh 2 máy bay không người lái.

Video được người sáng lập nền tảng chia sẻ tập tin Megaupload và Mega đăng tải trên mạng xã hội X với chú thích: “ Một binh sĩ Nga sống sót sau trận chiến khốc liệt với 2 máy bay không người lái!”.

Video cho thấy 2 UAV đuổi theo binh sĩ Nga và thả thiết bị nổ xuống người anh ta. Buộc binh sĩ Nga phải tìm cách đánh lạc hướng máy bay không người lái, luồn lách giữa các cột điện rồi bắn trả bằng súng tự động.

“Người lính bị tấn công bởi máy bay không người lái FPV tiêu chuẩn, được điều khiển bằng sóng vô tuyến và mang theo đầu đạn”, ông Maxim Kondratyev, cố vấn của Học viện Kỹ thuật Nga cho hay.

Chuyên gia này cũng lưu ý việc sử dụng máy bay không người lái FPV trong video là bất thường, chúng thường không đuổi theo máy bay chiến đấu mà thay vào đó, khi phát hiện ra đối phương từ xa sẽ lập tức tấn công.

Nếu một người lính bị nhắm mục tiêu bởi một chuyên gia, anh ta chắc chắn sẽ chết trừ khi có phép màu xảy ra. Nếu người lính sống sót, có khả năng là do kẻ tấn công thiếu kinh nghiệm hoặc do sự kết hợp của nhiều yếu tố giúp anh ta sống sót ”, ông Kondratyev kết luận.

Trước đó, video được công bố cho thấy máy bay không người lái phá hủy sở chỉ huy của đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine đang bảo vệ Preobrazhenka ở khu vực Orekhiv. Video cũng ghi lại cuộc tấn công tên lửa vào vị trí máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở vùng Kharkov.

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