Chuyên gia: Tàu khu trục Mỹ chứng minh sự bất lực của đối thủ tại Venezuela

Hãng tin Bloomberg cho biết, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Hải quân Hoa Kỳ - chiếc USS Stockdale (DDG-106) đã chặn đường tàu chở dầu Seahorse của hạm đội bóng tối của Nga, đang trên đường đến Venezuela. Sau nhiều lần chạm trán với tàu chiến, tàu buôn này buộc phải đổi hướng và đi đến Cuba.

Tàu Seahorse vốn chịu lệnh trừng phạt của Anh và EU, cung cấp nhiên liệu cho Venezuela - quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất hành tinh. Nó đã hai lần cố gắng tiếp cận bờ biển Venezuela nhưng đều buộc phải quay trở lại. Không rõ liệu tàu khu trục có tiếp xúc với tàu chở dầu hay không.

Ý định của Quân đội Hoa Kỳ vẫn chưa rõ ràng và người phát ngôn của Bộ Tư lệnh miền Nam (USSOUTHCOM) từ chối bình luận về hành động của tàu khu trục, đã đến Biển Caribe vào cuối tháng 9 cùng với hàng chục tàu chiến khác.

Tàu khu trục Mỹ khiến Nga không thể tiếp tế cho Venezuela.

Nhà phân tích người Nga Yuri Baranchik đã lưu ý đến vụ việc, bình luận về tình hình trên blog của mình. Ông tin rằng vụ việc cho thấy Washington đã chuyển từ áp lực trừng phạt sang hạn chế về mặt vật lý hoạt động hậu cần của Nga tại các khu vực vốn bị coi là cấm.

"Điều quan trọng không phải những gì đã xảy ra trên biển, mà là tiến trình sau đó: lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh, một tàu chiến Mỹ đã thực sự gửi tín hiệu đến Nga rằng họ không được phép tự do thực hiện các chuyến hải trình thương mại ở vùng Caribe".

"Thực tế, tàu khu trục này không được phép làm bất cứ điều gì - chính sự hiện diện của một tàu chiến Mỹ gần tuyến đường của tàu chở dầu đã tạo ra sự bất đối xứng rủi ro rất lớn", vị chuyên gia nhận xét.

Ông Baranchyk làm rõ rằng bất kỳ sự tiếp xúc nào giữa một tàu chở dầu và Hải quân Hoa Kỳ ở vùng Caribe đều tự động đồng nghĩa với khả năng bị kiểm tra, tạm giữ, bắt giữ và các hành động khác.

Tàu chở dầu không có bảo hiểm đầy đủ, thường xuyên tắt máy phát tín hiệu và đang chịu các lệnh trừng phạt, do đó nguy cơ bị tạm giữ là cực kỳ cao.

Người Mỹ có lẽ không tìm cách "chặn tàu Nga" trong mọi chuyến đi. Washington đang theo đuổi một mục tiêu rộng lớn hơn: chứng minh với Caracas rằng hỗ trợ hậu cần từ Nga không được đảm bảo, và với Moskva thì đó là cảnh báo những nỗ lực sử dụng hạm đội bóng tối để hỗ trợ Venezuela sẽ bị ngăn chặn.

"Trên thực tế, đây là hình thức phong tỏa mềm, chỉ khác là không có tuyên bố pháp lý", ông Baranchyk nhấn mạnh.

Vị chuyên gia tin rằng trường hợp này đặc biệt nhạy cảm đối với Nga, vì nó phơi bày sự thiếu chiều sâu chiến lược trong sự hiện diện ở Mỹ Latinh. Moskva có thể đàm phán với ai đó, cử chuyên gia hướng dẫn, ký kết hợp đồng năng lượng, nhưng lại thiếu các công cụ để bảo vệ hậu cần hàng hải trong khu vực, cho thấy sự bất lực của họ.

"Không có hạm đội, không có căn cứ, thậm chí không có quốc gia nào sẵn sàng gánh chịu rủi ro bảo vệ tàu thuyền Nga. Cuba có thể cung cấp nơi neo đậu, nhưng không thể bảo vệ".

"Venezuela sẽ không thể hộ tống tàu thuyền Nga, vì bản thân nước này phụ thuộc vào hành vi của Mỹ ngoài khơi. Khác với thời Liên Xô, giờ đây Moskva gần như không còn gì để chống lại Washington ở vùng Caribe", ông Baranchyk kết luận.