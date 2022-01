Ngày 20-1, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trung Huyên (sinh năm 1992, trú ở huyện Thạch Thất, TP Hà Nội; là người tình của mẹ bé Đ.N.A) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 18-1, Công an huyện Thạch Thất nhận được tin báo về việc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận 1 ca cấp cứu (bệnh nhân là trẻ em) trong tình trạng nguy kịch. Ngay trong ngày 18-1, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Trung Huyên (sinh năm 1992, có hộ khẩu thường trú ở thôn 5, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội; nghề nghiệp: Thợ mộc); và Nguyễn Thị Luyến (sinh năm 1995, có hộ khẩu thường trú ở thôn 4, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội, là mẹ đẻ cháu bé Đ.N.A.).

Tại cơ quan công an, Huyên khai từng nhiều lần hành hạ bé gái Đ.NA. Khoảng tháng 10-2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ rồi pha vào chai nước ngọt cho bé gái uống khiến nạn nhân bị ngộ độc phải cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Một tháng sau, Huyên nhét đinh vít vào miệng bé gái, bắt nuốt, sau đó bé A. được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thạch Thất để lấy dị vật. Chưa dừng lại, ngày 24-12-2021, Huyên say rượu rồi đánh bé A. dẫn đến gãy tay. Ngày 17-1 vừa qua, Huyên lấy nhiều đinh đóng vào đầu bé gái Đ.N.A. khiến cháu bé 3 tuổi bị hôn mê, co giật khi được đưa đi cấp cứu.