Chuyên gia review: "Tôi đã tìm được mẫu điện thoại làm được những điều mà ngay cả Samsung cũng không thể"

Chuyên gia review Stephen Radochia của Android Police ấn tượng với mẫu điện thoại Nothing Phone 3 ra mắt gần đây, cho rằng nó có thể làm được điều mà điện thoại danh tiếng như Samsung chưa làm được. Dưới đây là phân tích của anh.

Mẫu điện thoại có lối đi riêng

Tôi từng là một người yêu thích Nothing Phone 2 – mẫu điện thoại trong suốt gây tiếng vang trên thị trường với thiết kế độc đáo.

Việc máy không mạnh mẽ bằng hầu hết các flagship cùng thời chẳng làm tôi bận lòng. Đổi lại, tôi hài lòng vì không phải chi quá nhiều tiền cho một chiếc điện thoại.

Nothing Phone 3 vẫn có thiết kế độc đáo đặc trưng.

Nothing đã tự tạo ra một lối đi riêng, mang đến một sản phẩm với giao diện người dùng tinh gọn và hiệu năng mượt mà. Dù phải chờ đợi lâu hơn dự kiến, cuối cùng Nothing Phone 3 đã trình làng.

Nothing Phone 3 có thể không phải là chiếc điện thoại cho tất cả mọi người, nhưng không sao. Nothing có đủ vị thế để tạo ra một sản phẩm độc đáo, hướng đến một thị trường ngách, bởi họ không bị trói buộc bởi những áp lực như các nhà sản xuất Android khác.

Chắc chắn, công ty nào cũng muốn bán được thật nhiều sản phẩm, nhưng Nothing cho phép mình được tận hưởng cuộc chơi, chấp nhận những rủi ro có thể nhấn chìm các đối thủ. Nothing Phone 3 làm được điều mà Samsung không thể.

Nothing gọi Phone 3 là chiếc flagship thực thụ đầu tiên của hãng, và họ đã đúng. Nhưng đây không phải là một "siêu phẩm" chạy đua cấu hình. Nó là một thứ còn tuyệt vời hơn thế.

Tôi chưa bao giờ tốn công cài đặt các kiểu nháy đèn khác nhau trên giao diện Glyph của các máy đời trước, nhưng tôi lại cực kỳ thích thú với những phản hồi trực quan mà nó mang lại mỗi khi có cuộc gọi hay thông báo đến. Là một người vẫn còn tiếc nuối sự biến mất của đèn LED thông báo trên smartphone hiện đại, tôi thực sự bị Glyph Interface cuốn hút.

Glyph Matrix trên Nothing Phone 3 giờ đây đã khác biệt, nhưng nó vẫn là cách tốt để nhận biết thông báo một cách trực quan và nhanh chóng. Tôi đánh giá cao tính năng màn hình luôn bật (Always-on Display) trên các điện thoại ngày nay, nhưng quả thực rất khó để phân biệt các loại thông báo khác nhau từ khoảng cách vài mét, không giống như đèn LED trong các điện thoại Android ngày xưa.

Tính năng hiển thị thông báo thông minh ở mặt sau của Nothing Phone 3.

Tôi hy vọng Glyph Matrix có thể được lập trình để hiển thị những hoạ tiết dễ nhận biết hơn từ xa, nhưng tôi vẫn hoan nghênh Nothing vì đã dám mang đến một thứ khác biệt so với phần còn lại của thế giới Android.

Thiết kế mà Samsung vẫn chưa thể làm theo

Thiết kế của Nothing Phone 3 cũng là điều mà bạn sẽ không thể sớm thấy trên một chiếc điện thoại Samsung. Với mặt lưng trong suốt và cụm camera được bố trí phá cách, Nothing Phone 3 mang một vẻ đẹp rất riêng.

Phải thừa nhận rằng, việc mạo hiểm với những thiết kế táo bạo sẽ dễ dàng hơn khi bạn không phải là một trong những nhà sản xuất smartphone Android hàng đầu thế giới.

Nhưng chắc chắn phải có một giới hạn nào đó. Thiết kế của Samsung Galaxy S25 Ultra có thể nói là một màn trình diễn buồn tẻ, gần như không có thay đổi nào đáng kể so với các thế hệ trước.

Tôi đang kỳ vọng vào thời lượng pin vượt trội từ Nothing Phone 3, khi máy sử dụng pin silicon-carbon dung lượng 5,150mAh. Tôi đã nghe vô số lý do giải thích tại sao Samsung chưa áp dụng công nghệ pin mới này, nhưng dường như không có lý do nào thực sự thuyết phục.

Thật khó tin khi một tập đoàn với nguồn lực khổng lồ như Samsung lại không thể tìm ra cách an toàn để tích hợp pin silicon-carbon vào các thiết bị của mình. Đã có những tin đồn rằng Galaxy S26 sẽ được trang bị công nghệ này, nhưng tôi sẽ chỉ tin khi tận mắt chứng kiến.

Nothing Phone 3 mạo hiểm làm được những thứ mà Samsung còn e ngại.

Nothing không phải gánh trên vai "di sản" nặng nề từ sự cố Galaxy Note 7, điều đó cho phép họ tự do trang bị những công nghệ mới nhất và tốt nhất lên sản phẩm của mình.

Đúng là Galaxy S25 Ultra đã có thời lượng pin cải thiện dù vẫn dùng chung viên pin lithium-ion 5,000mAh như thế hệ trước, nhưng chiếc OnePlus 13 với công nghệ pin silicon-carbon mà tôi sử dụng có pin dùng được tới hai ngày.

Nếu con chip Snapdragon 8s Gen 4 của Nothing Phone 3 thực sự tiết kiệm năng lượng như chipset năm ngoái, tôi hoàn toàn có thể mong đợi hai ngày sử dụng chỉ với một lần sạc.

Nothing hiểu rằng, bạn hoàn toàn có thể tạo ra một chiếc điện thoại mang lại trải nghiệm cao cấp mà không cần đến con chip Snapdragon 8 Elite mạnh nhất. Hiệu năng cao là tốt nhưng chúng ta thường đòi hỏi quá mức sức mạnh mà mình thực sự cần.

Tôi không chỉnh sửa video hay hình ảnh trên điện thoại, và cũng chưa tìm thấy tựa game di động nào đòi hỏi đến sức mạnh của một con chip Snapdragon 8 Elite. Nếu bạn là người có thể tận dụng hết nguồn sức mạnh dồi dào đó, một thiết bị như Samsung Galaxy S25 Ultra sẽ là lựa chọn phù hợp.

Tuy nhiên, với những người dùng còn lại như tôi, tôi sẽ chọn sự tiết kiệm mà Nothing Phone 3 mang lại. Chỉ với khoảng 800 USD, tôi có được một phần mềm được thiết kế chỉn chu, một phần cứng độc đáo và một hiệu năng nhanh nhạy, cao cấp.

Chúng ta cần nhiều hơn những công ty như Nothing. Chỉ khi có những thiết bị như Nothing Phone 3, chúng ta mới thấy được sự tương phản rõ rệt so với một sản phẩm có phần nhạt nhòa như Galaxy S25 Ultra.

Tất nhiên, có những yếu tố thị trường đã ngăn cản Samsung chấp nhận quá nhiều rủi ro, nhưng tôi không tin rằng họ không thể tìm ra một vài lối đi để trở nên táo bạo hơn. Nothing Phone 3 làm được điều Samsung không thể — và tôi đang rất nóng lòng được trải nghiệm nó.