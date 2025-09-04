Chuyên gia quân sự Trung Quốc đánh giá về bộ ba hạt nhân chiến lược

Bộ ba hạt nhân bao gồm tên lửa tầm xa phóng từ trên không JingLei-1 (JL-1), tên lửa liên lục địa phóng từ tàu ngầm JuLang-3 (JL-3), tên lửa liên lục địa phóng từ mặt đất DongFeng-61 (DF-61) và DongFeng-31BJ (DF-31BJ).

Theo giới quan sát, với việc bổ sung tên lửa tầm xa phóng từ trên không và nâng cấp tên lửa chiến lược phóng từ tàu ngầm lên tầm liên lục địa sẽ tăng cường đáng kể khả năng răn đe hạt nhân của Trung Quốc.

Bộ ba hạt nhân chiến lược của Trung Quốc trong buổi duyệt binh hôm 3/9.

Bình luận về vấn đề này, chuyên gia quân sự Shao Yong Ling cho biết, màn trình diễn của các tên lửa hạt nhân thế hệ mới tại lễ duyệt binh đánh dấu sự xuất hiện đầy đủ bộ ba "át chủ bài" chiến lược trên đất liền, biển và trên không của quân đội Trung Quốc. Ông lưu ý rằng, đây là lần đầu tiên lực lượng hạt nhân chiến lược trên không được phô diễn trong cuộc duyệt binh.

Chuyên gia này khẳng định, việc đưa tên lửa chiến lược phóng từ trên không vào biên chế mang lại cho Trung Quốc sự lựa chọn bổ sung cho các cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng, giúp tăng cường khả năng răn đe và phản công hạt nhân.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Zhang Jun She nhận định: "Sự ra mắt của tên lửa chiến lược phóng từ trên không đồng nghĩa với việc Trung Quốc đã trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới sở hữu bộ ba hạt nhân".

Theo ông, phần lớn lực lượng hạt nhân chiến lược trên không sử dụng máy bay ném bom chiến lược làm nền tảng tấn công, với khả năng cơ động và khả năng sống sót cao hơn, khiến chúng trở thành một trong những lực lượng tấn công hạt nhân đáng tin cậy.

"Máy bay ném bom chiến lược có thể cất cánh bất cứ lúc nào để thực hiện nhiệm vụ tấn công hạt nhân, rất khó để dự đoán vị trí cũng như thời điểm phóng tên lửa chiến lược phóng từ trên không. Điều này sẽ làm giảm khả năng đánh chặn của đối phương", ông Zhang nói.

Ông cho biết thêm rằng, máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược tầm xa có thời gian phản ứng nhanh hơn, có thể phối hợp, hỗ trợ các tên lửa chiến lược trên bộ và trên biển hiện có.

Nhận xét về lực lượng chiến lược trên biển, ông Zhang cho biết, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 đã lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại lễ duyệt binh năm 2019. Tên lửa JL-3 mới ra mắt sẽ mở rộng hơn nữa tầm bắn của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Trung Quốc.

"Từ tầm xa đến liên lục địa, điều này có nghĩa là tầm bắn của JL-3 có thể đạt tới hơn 8.000 km... Từ các vùng ven biển, Trung Quốc có thể duy trì năng lực tấn công hạt nhân chiến lược trên biển. Ở các vùng gần bờ, chúng tôi cũng có thể triển khai lực lượng hỗ trợ và bảo vệ mạnh mẽ hơn để bảo vệ các tàu ngầm hạt nhân chiến lược", ông Zhang nói.

Chuyên gia quân sự này nhấn mạnh rằng, việc phối hợp các lực lượng hạt nhân chiến lược trên bộ, trên biển và trên không cũng có thể phá vỡ các mạng lưới phòng thủ tên lửa đạn đạo hiện có trên thế giới, tăng cường hơn nữa khả năng phản công hạt nhân chiến lược của Trung Quốc trước các mối đe dọa tiềm tàng.