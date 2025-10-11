Nhà phân tích quân sự Igor Korotchenko, đồng thời là tổng biên tập tạp chí Quốc phòng trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Tass tiết lộ, loại vũ khí mới mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đề cập có thể liên quan đến công nghệ tên lửa nhiên liệu rắn được phát triển cho các hệ thống có tầm bắn khác nhau.

"Tôi tin điều này có thể liên quan đến nghiên cứu mới nhất về công nghệ tên lửa nhiên liệu rắn dành cho các hệ thống tiên tiến của Nga ở nhiều tầm bắn khác nhau. Nhiều khả năng, các biến thể di động được thiết kế để tránh bị tấn công trong quá trình triển khai hoặc tác chiến tại khu vực cố định, làm giảm hoạt động trinh sát không gian của đối phương, khiến chúng khó phát hiện ra các hệ thống tên lửa này", ông Korotchenko nhận định.

Ảnh minh họa.

Nhà phân tích lưu ý rằng, trong bối cảnh hiện nay, Nga không chỉ cần nâng cấp lực lượng hạt nhân chiến lược, đặc biệt là các hệ thống tên lửa đất đối đất di động mà còn phải có những lựa chọn linh hoạt để ứng phó với những thách thức và mối đe dọa mới.

Việc phát triển các hệ thống tên lửa nhiên liệu rắn tiên tiến, cả thông thường lẫn hạt nhân, cùng với nhiều phương án tấn công khác nhau, sẽ giúp tăng khả năng thích ứng của lực lượng vũ trang Nga trước thách thức hiện tại và tương lai.

Được biết, ngày 10/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nước này sẽ sớm công bố một loại vũ khí mới sau khi tiến hành một loạt các cuộc thử nghiệm.

"Tôi nghĩ rằng trong tương lai, chúng tôi sẽ có cơ hội công bố một số tin tức về loại vũ khí mới. Các thử nghiệm đang diễn ra thành công", ông nói.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định: "Năng lực răn đe hạt nhân của Nga hiện vượt trội hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Chúng tôi đang tiếp tục phát triển và hoàn thiện các hệ thống đó".