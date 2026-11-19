Siêu công trình dài nhất thế giới của Việt Nam hoàn thiện trong vòng 800 ngày, rút ngắn thời gian 2-3 ngày di chuyển còn 15 phút.

Để đưa một tuyến cáp treo lên độ cao 3.143 m, Việt Nam đã phải vận chuyển hàng chục nghìn tấn vật liệu vượt qua những cánh rừng, sườn núi dốc đứng và vực sâu của dãy Hoàng Liên Sơn. Các chuyên gia nước ngoài từng cảnh báo, nếu chỉ sử dụng sức người, dự án có thể mất ít nhất 5 năm để hoàn thành. Tuy nhiên, bằng những giải pháp thi công đặc biệt, Việt Nam đã hoàn thành công trình chỉ sau hơn 800 ngày đêm, tương đương hơn 2 năm.

Tháng 2/2016, tuyến cáp treo Fansipan chính thức khánh thành, đánh dấu một bước ngoặt trong việc chinh phục ngọn núi cao nhất Đông Dương. Từ hành trình leo núi kéo dài khoảng 2-3 ngày, du khách có thể lên gần đỉnh Fansipan chỉ trong khoảng 15 phút bằng cáp treo.

Đằng sau hành trình rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển này là một trong những công trường đặc biệt nhất từng được triển khai tại Việt Nam. Dự án được khởi công vào tháng 11/2013, do Tập đoàn Sun Group đầu tư, với sự tham gia của hãng sản xuất cáp treo Doppelmayr Garaventa đến từ Áo và Thụy Sĩ.

Thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở việc lắp đặt hệ thống cáp treo trên địa hình núi cao mà còn ở khâu vận chuyển hàng chục nghìn tấn vật liệu đến các vị trí thi công. Đỉnh Fansipan cao 3.143 m, nằm giữa vùng núi Hoàng Liên Sơn với địa hình hiểm trở, nhiều vách đá dựng đứng, vực sâu và thời tiết thường xuyên thay đổi.

Tháng 7/2014, sau khoảng 8 tháng triển khai, dự án vẫn chậm tiến độ do việc vận chuyển vật liệu, thiết bị lên các vị trí thi công gặp nhiều khó khăn. Những phương án sử dụng khinh khí cầu và trực thăng cũng không đem lại hiệu quả như kỳ vọng do điều kiện địa hình, thời tiết.

Trong khi đó, phương án mở đường cơ giới lên núi có thể giúp việc vận chuyển thuận lợi hơn nhưng lại đi ngược với mục tiêu hạn chế tác động đến hệ sinh thái rừng Hoàng Liên. Chủ đầu tư lựa chọn một phương án khó khăn hơn: đưa vật liệu xuyên rừng bằng sức người, thay vì mở đường để xe cơ giới tiếp cận công trường.

Hơn 35.000 tấn vật liệu, thiết bị và cấu kiện xây dựng lần lượt được vận chuyển qua những con đường núi nhỏ hẹp. Hàng trăm lao động địa phương cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân phải bám trụ tại công trường trong điều kiện mưa rét, sương mù, băng tuyết và nhiệt độ xuống thấp.

Một chuyên gia của Doppelmayr Garaventa từng cảnh báo rằng nếu tiếp tục vận chuyển hoàn toàn bằng sức người, dự án có thể mất 5 năm hoặc lâu hơn mới hoàn thành. Điều này đặt đội ngũ thi công trước yêu cầu phải tìm ra một giải pháp vận chuyển mới nếu muốn đảm bảo tiến độ.

Bước ngoặt xuất hiện khi hệ thống cáp vận chuyển vật liệu chuyên dụng (Logistics Cable System - LCS) được triển khai. Thay vì tiếp tục đưa từng cấu kiện bằng sức người qua những cung đường hiểm trở, hệ thống này cho phép vận chuyển máy móc, vật liệu và các bộ phận kết cấu đến những vị trí thi công trên núi.

Đến tháng 1/2015, hệ thống cáp vận chuyển hậu cần được lắp đặt thành công. Đây là dấu mốc quan trọng giúp công trường Fansipan chuyển sang giai đoạn thi công thuận lợi hơn. Những máy phát điện, thiết bị xây dựng, vật liệu và các cấu kiện nặng có thể được đưa lên các vị trí tập kết, giảm đáng kể sức lao động thủ công.

Sau hơn 800 ngày đêm thi công, ngày 2/2/2016, tuyến cáp treo Fansipan chính thức đi vào hoạt động. Công trình có chiều dài 6.292,5 m, gồm 6 trụ cáp chính và 33 cabin, mỗi cabin có sức chứa tối đa khoảng 30-35 người. Hệ thống có công suất vận chuyển khoảng 2.000 khách mỗi giờ.

Ngay khi khánh thành, tuyến cáp treo được Guinness World Records ghi nhận hai kỷ lục thế giới tại thời điểm đó: hệ thống cáp treo ba dây dài nhất thế giới, với chiều dài 6.292,5 m và hệ thống cáp treo ba dây có độ chênh lệch giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới, đạt 1.410 m.

Đáng chú ý, công trình không chỉ tạo dấu ấn về quy mô mà còn cho thấy khả năng triển khai những dự án kỹ thuật phức tạp trong điều kiện địa hình đặc biệt khó khăn. Việc kết hợp công nghệ cáp treo của Doppelmayr Garaventa với kinh nghiệm tổ chức thi công của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam đã giúp dự án vượt qua hàng loạt trở ngại về vận chuyển và lắp đặt.