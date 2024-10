Chuyên gia nói về sự cố thang máy chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội: Cần phân biệt "rơi tự do" và "trôi tự do"

Như thông tin đã đưa, chiều 24/10, thang máy tài tòa HH3B Linh Đàm xảy ra sự cố, khiến nhiều người bên trong hoảng loạn. Cụ thể, thang máy (thang hàng) di chuyển từ tầng cao xuống đến tầng 7,8 bất ngờ bỏ qua các tầng rồi dừng lại ở tầng 4, cư dân cho rằng đây là tình huống rơi tự do.

Ngay sau khi sự việc được đăng tải, nhiều người sinh sống tại khu đô thị trên cho biết, đây không phải lần đầu, mà những tình huống tương tự từng xảy ra ở nhiều tòa chung cùng chủ dự án.

Nhiều ý kiến bình luận rằng, nếu thang rơi tự do thì chắc chắn đã không dừng lại ở tầng 4 và những người bên trong đã gặp tình huống nguy hiểm. Trong sự cố trên có thể hiểu cách đúng là “trôi tự do”.

Chuyên gia cho rằng nếu đã là lỗi thì cần được khắc phục triệt để (hình ảnh người dân chia sẻ sự cố thang máy cũng tại HH3B xảy ra cách đây gần 2 tháng).

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Đỉnh – một chuyên gia và chuyên kinh doanh trong lĩnh vực thang máy đã có giải thích cho rằng, người sử dụng hiểu lầm khái niệm “rơi tự do” trong tình huống trên.

Theo anh Đỉnh, không có tình trạng rơi tự do vì hệ thống thang máy có rất nhiều thiết bị giám sát, trong đó có cả hệ thống giám sát tốc độ. Nếu hệ thống thang máy vượt quá tốc độ cho phép thiết kế của thang thì thiết bị giám sát tốc độ sẽ được kích hoạt để đảm bảo an toàn. Vì vậy, nếu là rơi tự do thì thì hậu quả rất thảm khốc.

“Trong thường hợp thang chạy từ tầng tầng 8 xuống tầng 3 là quá trình hoạt động xảy ra lỗi. Trong quá trình lỗi sẽ xảy ra 2 trường hợp; lỗi dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn và lỗi có thể tự động reset và tiếp tục hoạt đông”.

Chuyên gia cũng đánh giá tình huống trên có thể là lỗi hệ hệ thống điều khiển tự động reset để tiếp tục hoạt động.

“Nhưng để tránh trường hợp lần sau lại xảy ra lỗi thì cần cử nhân viện kỹ thuật đến kiểm ra lại. Nếu đã là lỗi thì cần được khắc phục triệt để”, chuyên gia thang máy nhấn mạnh.

Hình ảnh ghi lại một sự cố tương tự cũng xảy ra tại chung cư HH Linh Đàm

Trước đó, chiều 24/10, trao đổi với chúng tôi, một cư dân sinh sống tại tầng 29 chung cư HH3B cho hay, vào lúc 17h 50 phút cùng ngày, thang máy (thang hàng) của HH3B bị rơi khoảng tầng 7,8 xuống tầng 4, khiến những người bên trong gồm có phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh, nhiều trẻ em đi học về gặp phải tình huống hoảng loạn.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với chúng tôi, một đại diện tòa nhà HH3B cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của cư dân, bộ phận kỹ thuật đã cho cán bộ đến tìm hiểu và túc trực để theo dõi.

Theo vị này, người dân hiểu thang “rơi tự do” nhưng không đúng, đây là sự cố kỹ thuật khiến thang máy trôi từ từ bỏ qua vài tầng, sau đó đã hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, sự việc đã khiến nhiều người dân khu vực này hoang mang.