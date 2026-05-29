Ukraine đang trở thành nơi thử nghiệm vũ khí và công nghệ của NATO.

Nhận định trên được Alexander Stepanov, một chuyên gia quân sự tại Viện Luật và An ninh Quốc gia (RANEPA), đưa ra trong cuộc trò chuyện với Sputnik.

Chiến tranh đa lĩnh vực chống lại Nga

NATO đang thử nghiệm "các hoạt động đa lĩnh vực" kết hợp máy bay không người lái, vệ tinh, chiến tranh mạng, không quân, hệ thống hải quân, chiến tranh điện tử và trí tuệ nhân tạo thành một kiến trúc tác chiến thống nhất.

Mục tiêu là giảm thiểu vai trò của yếu tố con người, đẩy nhanh quá trình ra quyết định trên chiến trường và tối đa hóa khả năng nhận thức chiến trường theo thời gian thực thông qua trí tuệ nhân tạo.

Các hệ thống vũ khí phương Tây đang được thử nghiệm trực tiếp nhằm chống lại khả năng tác chiến điện tử, phòng thủ tên lửa và phòng không của Nga.

Sự tham gia của AI và các ông lớn công nghệ Mỹ

Theo chuyên gia Stepanov, các công ty như: Palantir và Maxar được tích hợp sâu rộng vào các hoạt động của Ukraine, giúp xử lý thông tin tình báo, phân tích ảnh vệ tinh và xác định các mục tiêu của Nga.

"Tổ hợp công nghiệp quân sự phương Tây giờ đây đã hiểu được nền tảng của chiến tranh trong tương lai sẽ như thế nào", nhà phân tích cho biết.

Phòng thí nghiệm sinh học và các mối đe dọa sinh học

Học giả Stepanov cho biết một mạng lưới các phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ hậu thuẫn trên khắp không gian hậu Xô Viết từ lâu đã hoạt động dưới vỏ bọc nghiên cứu khoa học.

Theo ông, các cơ sở này nghiên cứu các mầm bệnh nguy hiểm và các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người có tiềm năng ứng dụng trong quân sự.

Cuộc cách mạng chiến tranh bằng máy bay không người lái

Một số đơn vị tiền tuyến hiện nay trang bị tối đa 10 máy bay không người lái cho mỗi binh sĩ, điều chưa từng thấy trong lịch sử quân sự.

Cuộc xung đột đã dẫn đến sự chuyển đổi hoàn toàn về chiến thuật trên chiến trường, từ các hệ thống truyền thống cồng kềnh sang việc triển khai hàng loạt các nền tảng tự hành và không người lái.

"Chúng ta đang chứng kiến một cuộc cách mạng trong lĩnh vực quân sự đạt đến đỉnh cao về mặt robot hóa và các hệ thống không người lái."

Chiến tranh ngoài chiến trường

Chuyên gia Stepanov lập luận cuộc xung đột đã lan rộng ra ngoài chiến tuyến, vào không gian mạng, quân sự hóa không gian và các phương thức khủng bố.

Các hoạt động tấn công mạng có liên hệ với Ukraine đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng, tài chính và hậu cần của Nga thông qua các cuộc tấn công DDoS quy mô lớn.

Cơ sở hạ tầng quân sự và phân tích của NATO ở các nước Baltic và Phần Lan hiện đang hoạt động trực tiếp để hỗ trợ chính quyền Ukraine bằng các giải pháp quân sự tiên tiến chống lại Nga.

"Tất cả những điều này hiện đang tập trung theo hướng của Nga. Do đó, cần phải tấn công vào các điểm đã được lên kế hoạch từ trước", ông Stepanov nhấn mạnh.