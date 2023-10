Chuyên gia nói về hiện tượng sương mù liên tục xuất hiện ở TPHCM

Những ngày qua, khu vực TPHCM liên tục xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Theo ghi nhận của PV, sáng sớm 12/10, thời tiết TPHCM mát mẻ, nắng yếu, bầu trời nhiều mây và có sương mù dày đặc. Những toà nhà cao tầng chìm trong sương mù, không thể quan sát rõ. Một số người dân di chuyển bằng xe máy lúc rạng sáng phải sử dụng đèn chiếu xa do tầm nhìn hạn chế.

Hiện tượng sương mù đã xuất hiện vài ngày gần đây tại TPHCM. Ứng dụng quan trắc không khí Air Visual cho thấy nhiều khu vực tại TPHCM có điểm đo chất lượng không khí thuộc ngưỡng không lành mạnh. Các điểm đo này tại TP.Thủ Đức cùng các quận Bình Tân, Gò Vấp và huyện Bình Chánh, Hóc Môn,…

Sáng 12/10, nhiều khu vực tại TPHCM tiếp tục xuất hiện sương mù. Ảnh: Nhàn Lê

Theo ứng dụng Air Visual, nồng độ bụi mịn PM 2.5 tại TPHCM vào sáng 12/10 là 47 µg/m³ (mức cho phép là khoảng 5 µg/m³). Nồng độ trên hiện cao gấp 9,4 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của Tổ chức Y tế thế giới WHO.

Khu vực đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) vào sáng 12/10. Ảnh: Nhàn Lê

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan (nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) lý giải, sương mù hình thành do những ngày gần đây, TPHCM liên tục có mưa vào chiều tối, khiến độ ẩm không khí trên 90%.

Ban đêm, nhiệt độ giảm sâu khiến hơi nước ngưng tụ. Từ đêm đến sáng, bụi mịn trong không khí nhiều tạo thành hạt nhân liên kết để hơi nước bám vào, tạo nên sương mù dày đặc những ngày gần đây.

“Sương mù nhiều chứng tỏ chất lượng không khí rất tệ, bụi mịn lơ lửng ở tầng thấp, theo đường thở đi vào cơ thể con người dễ gây viêm phổi, viêm họng”, bà Lan nói và lưu ý người dân cần đeo khẩu trang, kính mát khi di chuyển để bảo vệ sức khoẻ.

Nhiều tòa nhà cao tầng "chìm" sau màn sương mờ vào sáng 12/10. Ảnh: Nhàn Lê

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/10), thời tiết Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.