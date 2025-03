Chuyên gia nói gì về những người trót "đu đỉnh" vàng hơn 100 triệu đồng/lượng?

Tại talkshow chủ đề: "Đầu tư chứng khoán, bất động sản hay vàng?" do Báo Người lao động tổ chức sáng 26/3, các chuyên gia cho biết, vàng đang là kênh đầu tư được nhiều người quan tâm hiện nay.

Ông Trần Duy Phương, chuyên gia vàng cho rằng, việc giá vàng trong nước tăng hay giảm phụ thuộc phần lớn vào giá vàng thế giới. "Khả năng từ nay đến cuối năm 2025, đầu tư vào vàng vẫn còn hiệu quả vì giá vàng thế giới còn dư địa để tăng và kéo giá vàng trong nước tăng theo", ông nêu quan điểm.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng phải lựa chọn thời điểm tham gia đầu tư vàng để có tỷ suất sinh lời cao. Hiện nay có 3 trường hợp mà nhà đầu tư băn khoăn nhất khi đầu tư vào vàng.

Trường hợp 1 là những người trót "đu đỉnh" hơn 100 triệu đồng/lượng trong tuần trước. Ông Phương nói: "Tôi nghĩ khá rủi ro, nhưng nếu mua để tích lũy không phải vay mượn thì cứ yên tâm mà giữ vì quan điểm của tôi là vàng luôn tăng theo thời gian. Ví dụ năm nay giá vàng thế giới là 3.000 USD/ounce, năm sau vẫn 3.000 USD/ounce thì giá vàng trong nước chắc chắn cao hơn vì còn quy đổi, liên quan đến tỷ giá".

Trường hợp 2 là những người đang có tiền, băn khoăn có nên đầu tư lúc này hay không. Ông cho rằng chưa nên rót tiền vào vàng lúc này, vì giá vàng thế giới có thể sẽ đảo chiều, nhà đầu tư nên chờ thời điểm thích hợp hơn, từ nay đến tháng 5 để mua với giá tốt hơn.

Trường hợp 3 là những người cân nhắc có nên chốt lời hay không. Ông Phương cho rằng, nếu nhà đầu tư cảm thấy tỷ suất đã đạt kỳ vọng thì nên chốt lời.

"Những ai đã mua ở vùng giá 85, 86 và thậm chí 90 triệu và cảm thấy mức lợi nhuận này đã đạt kỳ vọng thì nên bán. Khi đã chốt lời mà giá vàng vẫn tăng hơn nữa thì chúng ta cũng không cần phải buồn vì đã có lời rồi. Giống như chứng khoán hay bất động sản vậy, ví dụ bạn bán nhà xong lãi 2 tỷ, vài tháng sau lên 500 triệu nữa thì cũng không có gì phải tiếc". ông nói.

Ông Phương nhấn mạnh, nhà đầu tư cần phải tự đặt ra tỷ suất sinh lợi mục tiêu. Thị trường tài chính rất khó đoán và nhiều rủi ro, có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào mà không ai biết, vì vậy nếu đã đạt được mức sinh lời như kỳ vọng thì đừng tiếc nếu giá còn tăng.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng, với tình hình hiện nay, giá vàng trong nước sẽ không cao hơn nhiều so với giá vàng thế giới do được sự kiểm soát chặt chẽ của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. "Thời gian trước đây, vàng SJC có lúc cao hơn vàng thế giới tới 20 triệu. Nhưng với sự phản ứng kịp thời của cơ quan quản lý thì giá vàng trong nước đã giảm chênh lệch so với giá vàng thế giới. Nếu không có sự kiểm soát này thì vàng SJC hiện tại có thể lên tới 110-115 triệu đồng", ông nói.

Trong những ngày gần đây, giá vàng trong nước biến động mạnh và liên tục đảo chiều khó đoán. Sáng 26/3, giá vàng trong nước đồng loạt tăng khá mạnh với mức tăng tới 1 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn hiện cao hơn khá nhiều so với giá vàng SJC.

Cụ thể, giá vàng nhẫn trơn sáng 26/3 phổ biến ở mức 96,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 98,5-99 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Trong khi đó, vàng SJC phổ biến ở mức 96,6-98,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ở mức 3.016 USD/ounce. Kim loại quý này dao động trong khoảng 3.010-2.030 USD/ounce từ đầu tuần đến nay.