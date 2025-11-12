Chuyên gia Nhật tiết lộ hệ thống phòng không HQ-13

Nhà phân tích người Nhật Sugar Wsnbn - người đã công bố những bức ảnh về phương tiện chiến đấu mới cho biết nó được chế tạo trên khung gầm Type 05.

Ý tưởng chính của dự án là cung cấp cho Thủy quân lục chiến Trung Quốc một hệ thống phòng không cơ động riêng, có thể di chuyển theo đội hình tiến quân với xe chiến đấu bộ binh đổ bộ và xe tăng lội nước.

Các nhà phát triển vẫn giữ lại lợi thế kỹ thuật quan trọng của nền tảng này - khả năng lướt ở tốc độ cao trên mặt nước. Xe thiết giáp Type 05 trên mặt nước sẽ chuyển sang chế độ bơi, giúp tăng tốc độ đáng kể và giảm thời gian chịu hỏa lực ở vùng ven biển.

Hệ thống phòng không HQ-13 của Trung Quốc trên khung gầm thiết giáp lội nước Type 05.

Theo đánh giá, tính năng trên đặc biệt quan trọng đối với chiến thuật đổ bộ và hậu cần đổ bộ.

Yêu cầu đối với các hệ thống phòng không khi đó là có thể bám theo làn sóng đổ bộ mà không cần tách khỏi chiến thuật, bảo vệ đoàn đội hình khỏi UAV hoặc trực thăng tấn công ở độ cao thấp.

Được biết, phiên bản xuất khẩu của HQ-13 - FB-10A có tầm bắn từ 1 đến 17 km và độ cao tác chiến từ 20 đến 7.500 m. Để phát hiện mục tiêu, xe chiến đấu được trang bị một trạm radar trên cột tháp có thể thu gọn vào.

Radar của hệ thống tên lửa đất đối không HQ-13 của Trung Quốc trên khung gầm Type 05.

Tên lửa phòng không có hệ thống dẫn đường kết hợp, bao gồm cơ chế dẫn đường vô tuyến và dẫn đường theo hình ảnh nhiệt. Trước đây tổ hợp này đã được trưng bày trên khung xe bọc thép Dongfeng Mengshi.

Các hệ thống phòng không của Trung Quốc cũng đang được nhiều nước khác tích cực mua sắm. Gần đây trong buổi diễn tập cho lễ duyệt binh ở Baku, Quân đội Azerbaijan đã lần đầu tiên trình diễn tổ hợp tầm xa FD-2000B (HQ-9B).