Chuyên gia nhận định về định hướng chuẩn bị chiến tranh ở châu Âu

Hải Yến
|

Một chuyên gia Nga đưa ra nhận định gây chú ý về tình hình chính trị châu Âu, thể hiện xu hướng mới trong cách tiếp cận an ninh khu vực.

Theo ông Dmitry Lanko, Giám đốc chương trình thạc sĩ Nghiên cứu Baltic và Bắc Âu tại Đại học Tổng hợp St. Petersburg (Nga), các lực lượng chính trị vốn có thể kêu gọi đối thoại hòa bình đã biến mất ở châu Âu và toàn bộ định hướng chung của khu vực hiện nay là chuẩn bị cho chiến tranh.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Quốc tế Valdai trong phiên thảo luận “Khu vực Baltic: Nguy cơ leo thang quân sự - chính trị”, ông Lanko cho rằng không thể phân biệt giữa “đảng chiến tranh” và “đảng thực dụng” ở khu vực Baltic và Bắc Âu.

Ông nhấn mạnh giới tinh hoa tại đây đang chuẩn bị cho chiến tranh không phải vì thiếu khả năng tính toán, mà ngược lại vì họ “rất giỏi trong việc tính toán”.

Theo ông, các nhà lãnh đạo tin rằng việc chuẩn bị cho chiến tranh sẽ giúp khởi động lại nền kinh tế, thu hẹp khoảng cách kinh tế giữa bờ Nam và bờ Bắc biển Baltic, đồng thời khôi phục sự bùng nổ kinh tế hậu chiến trước đây.

Ông Lanko khẳng định ngoại giao “thực sự có hiệu quả”. Ông đánh giá cao nỗ lực của các nhà ngoại giao Nga trong 5 năm qua, gọi đó là “một nhiệm vụ khổng lồ”, đồng thời nhấn mạnh đã bắt đầu thấy kết quả khi quan điểm của Nga dần được tiếp nhận ở phía bên kia.

Theo TASS
