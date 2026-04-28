Chuyên gia nhận định thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Video: Bà Phạm Thị Châm nhận định thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Bà Phạm Thị Châm- dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia - cho hay, từ đêm nay đến sáng mai 29/4, ảnh hưởng của không khí lạnh , Bắc Bộ xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có những nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Mưa dông nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Từ ngày mai, Bắc Bộ trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng chỉ còn phổ biến 20-23°C. Từ 30/4 đến hết thời kỳ nghỉ lễ, Bắc Bộ chuyển sang trạng thái ít mưa, ban ngày sẽ có nắng.

Hai ngày đầu của thời kỳ nghỉ lễ (30/4-1/5), khu vực này mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động 27-30°C, sau đó nền nhiệt tăng nhẹ lên 30-33°C, vẫn tương đối dễ chịu.

Lưu ý ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ (3/5), Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại lúc chiều tối và đêm", bà Châm nhận định.

Trong suốt thời kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Bắc Bộ phổ biết ít mưa.

Cũng theo bà Châm, ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm mai, các địa phương từ Thanh Hoá đến TP Huế cũng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50mm. Bắc Trung Bộ trời cũng chuyển mát về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất còn 21-24°C.

Trong thời kỳ nghỉ lễ , nhiệt độ ở miền Trung nhìn chung tạnh ráo, ít mưa, ngày trời nắng. Trong đó, khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế ngày 30/4-1/5 trời mát mẻ, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động 28-31°C, các khu vực còn lại ở miền Trung phổ biến 31-34°C. Đặc biệt ngày cuối cùng của thời kỳ nghỉ lễ có nơi còn xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ trên 35°C.

Thời tiết chủ đạo ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn là chiều tối, tối mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 30-33°C. Trong khi đó, nắng nóng tại Nam Bộ còn kéo dài đến 30/4 với nhiệt độ cao nhất ngày dao động 35-36°C, sau đó nền nhiệt cũng giảm đi, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35°C.

Từ chiều tối 30/4 đến hết thời kỳ nghỉ lễ, lúc chiều tối ở Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Tại Hà Nội, xuyên suốt thời kỳ nghỉ lễ, thời tiết khu vực này phổ biến chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Riêng ngày 3/5, Hà Nội mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, từ 2-3/5 phổ biến 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.