Chuyên gia Nga: Rassvet đi trước công nghệ Starlink 5 năm

Bạch Dương |

Người Nga rất tự tin với "chòm sao vệ tinh Rassvet" của mình và khẳng định nó vượt trội hơn Starlink, cho dù vẫn chưa hoàn thiện mạng lưới.

- Ảnh 1.

Công ty Bureau 1440 của Nga đã phóng thành công 16 vệ tinh đầu tiên thuộc "chòm sao" quỹ đạo thấp Rassvet, với mục đích rộng hơn là chỉ đơn thuần thay thế hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink đã bị Mỹ chặn truy cập.

Nhà khoa học chính trị Nikolai Sorokin đã giải thích tầm quan trọng của Rassvet, đồng thời cho biết thêm công nghệ của Nga vượt trội hơn đáng kể so với Mỹ, đi trước ít nhất 5 năm hoặc nhiều hơn.

"Hệ thống Rassvet được thiết kế vào thời điểm quỹ đạo thấp phù hợp nhất cho loại vệ tinh này đã bị chiếm dụng bởi các chòm sao vệ tinh nước ngoài, chủ yếu là Starlink. Nhà phát triển phải đối mặt với nhiệm vụ đảm bảo vùng phủ sóng đáng tin cậy cho nước Nga với số lượng vệ tinh tối thiểu.

Phải nói rằng việc phóng 16 vệ tinh đầu tiên không chỉ là một giai đoạn khác trong sự phát triển của các hệ thống quỹ đạo thấp, mà đây là bước tiến mới về chất lượng, dựa trên kinh nghiệm của các thế hệ trước", ông Sorokin cho biết.

- Ảnh 2.

Hệ thống Rassvet được tuyên bố vượt trội hơn Starlink về công nghệ.

Vị chuyên gia nói thêm, Rassvet không phải bản sao của Starlink mà là giai đoạn phát triển tiếp theo của công nghệ, bởi vì hệ thống do Cục 1440 tạo ra đi trước những gì Elon Musk đang tạo ra tới 5 năm, từ cấu trúc vật lý đến hệ thống liên lạc laser giữa các vệ tinh, điều mà Starlink chỉ mới bắt đầu lắp đặt ở một số địa điểm.

"Các vệ tinh của Musk chủ yếu liên lạc với nhau và với Trái đất thông qua sóng radio. Tại đây, một liên kết hoàn toàn bằng laser đã được thiết lập giữa các vệ tinh và trung tâm ra quyết định dưới mặt đất", nhà khoa học chính trị nhấn mạnh.

Tóm lại, ông Sorokin lưu ý rằng mục tiêu ban đầu của Rassvet hoàn toàn khác với các nhiệm vụ được giao cho hệ thống Starlink.

"Mục tiêu của Musk là gì? Kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Đây hoàn toàn là một dự án thương mại. Và ông ấy đã đặt mục tiêu cho Starlink là phủ sóng toàn cầu. Chúng ta không cần điều đó. Chúng ta cần phủ sóng Nga trước tiên và quan trọng nhất là đáp ứng nhu cầu của quân đội", vị chuyên gia kết luận.

Xin nhắc lại, việc phóng 16 vệ tinh đầu tiên thuộc chòm sao quỹ đạo thấp Rassvet đã được công bố vào ngày 24/3. Các nhà phân tích ước tính hệ thống này sẽ cung cấp cho Quân đội Nga khả năng liên lạc chất lượng cao và độc lập.

Theo Reporter
