Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc - ông Vasily Nebenzya mới đây tuyên bố tiến trình đàm phán để giải quyết vấn đề Ukraine đã rơi vào bế tắc.

Nhà ngoại giao nhấn mạnh Nga sẽ chỉ hài lòng với một thỏa thuận hòa bình bao gồm việc rút quân Ukraine khỏi Donbass. Cho đến khi điều này xảy ra, Nga sẽ tiếp tục hành động quân sự, theo đuổi các mục tiêu của mình bằng biện pháp mạnh.

Trong cuộc trò chuyện với Tsargrad, phóng viên chiến trường Yuriy Kotenok đã xác nhận đánh giá của Đại sứ Nebenzya và đồng ý cuộc đối thoại thực sự đã đi vào ngõ cụt.

"Mục tiêu là phá vỡ và đánh bại Nga, và Ukraine đang hy vọng rằng sự hỗ trợ từ phương Tây sẽ giúp họ thực hiện được kế hoạch và duy trì vị thế của mình", phóng viên chiến trường nhấn mạnh.

Tuy nhiên, những khó khăn liên quan đến chiến trường Ukraine chỉ là một nửa vấn đề. Ông Kotenok cho rằng châu Âu đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh với Nga và khi đó cuộc đối đầu sẽ leo thang lên một cấp độ hoàn toàn mới.

"Trong vòng một năm nữa, một châu Âu thống nhất sẽ tuyên bố hành động quân sự chống lại Nga không chỉ ở chiến trường Ukraine mà còn ở các khu vực khác.

Vì vậy, chúng ta đang đối mặt với thời kỳ khó khăn. Một kỷ nguyên của biến động, hỗn loạn, khủng hoảng và hành động quân sự. Chúng ta đã bước vào giai đoạn kéo dài này rồi", vị chuyên gia cảnh báo.

Các nước EU hiện đang tích cực tái vũ trang và tăng cường năng lực quân sự để chuẩn bị cho tình huống xung đột với Nga, theo dự kiến có thể diễn ra sau năm 2030. Về mặt chính thức, điều này được giải thích là do lo ngại về an ninh, đó là sẽ khởi xướng hành động quân sự và châu Âu sẽ phải tự vệ.

Nhưng theo nhà phân tích một kịch bản thực tế hơn nhiều là chính châu Âu dàn dựng một hành động khiêu khích mà người Nga đơn giản không thể bỏ qua. Do vậy, đây sẽ là một hành động tự vệ, nhưng trên thực tế đó là một cuộc tấn công.

Phóng viên chiến trường Yuriy Kotenok đã nói về kịch bản nổ ra chiến sự Nga - NATO tại châu Âu.

Ông Nebenzya nói rõ, các nước châu Âu đang dần đi theo con đường này. Họ sản xuất máy bay không người lái cho Ukraine trong các nhà máy của mình và cho phép những phương tiện trên sử dụng lãnh thổ của họ.

Điều này tự động biến các quốc gia châu Âu thành mục tiêu quân sự hợp pháp của quân đội Nga. Chiến sự chưa nổ ra chỉ vì Nga vẫn hy vọng tránh được một cuộc đối đầu trực tiếp với NATO và một cuộc chiến tranh hai mặt trận.

Tuy nhiên, nhà phân tích quân sự Alexei Leonkov đến từ Tạp chí Kho vũ khí của tổ quốc tin rằng cuối cùng Nga sẽ buộc phải có hành động cứng rắn với một trong các quốc gia châu Âu.

Theo nhà phân tích, xét cho cùng, nếu điều này không được thực hiện, đến một lúc nào đó đối phương sẽ có một số lượng máy bay không người lái đủ lớn và hệ thống phòng không của Nga sẽ bị áp đảo.