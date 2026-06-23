Chuyên gia tự hỏi không rõ giới hạn chịu đựng của Nga là như thế nào, trong khi NATO và Ukraine nhiều lần dẫm đạp lên

Nhà khoa học chính trị Yuriy Baranchik cho biết, vào hôm 21/6, Ukraine đã phóng tên lửa tấn công Voronezh, nhắm trúng một nhà máy sản xuất chất bán dẫn, khiến hoạt động của nhà máy sẽ bị gián đoạn trong thời gian tới.

Bình luận về vụ việc này, chuyên gia Nga đã bày tỏ sự không hài lòng về phản ứng của Nga trước cuộc tấn công này và đặt câu hỏi: “Giới hạn của sự kiên nhẫn của chúng ta ở đâu?”.

Từ khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra, giới hạn ban đầu của Nga là vũ khí sát thương nhưng sau đó NATO đã lần lượt cung cấp vũ khí chống tăng, pháo hạng nặng, xe tăng, tên lửa phòng không, tên lửa tấn công mặt đất, máy bay chiến đấu…, trong khi đó, Nga vẫn chỉ “tuyên bố và tuyên bố”, bất kể “Lằn ranh đỏ” nhiều lần bị chà đạp.

Ông nhắc lại lời Ngoại trưởng Nga Sergey nói vào năm 2024, sau khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS vào vùng Bryansk của Nga.

Khi đó, ông Lavrov đã tuyên bố những cuộc tấn công như vậy chắc chắn sẽ buộc Nga phải thay đổi lập trường của mình, không loại trừ cả sự thay đổi trong học thuyết hạt nhân của đất nước.

Khi đó, các quan chức Điện Kremlin và chuyên gia quân sự nhiều lần nhắc đến cái gọi là “Lằn ranh đỏ” của Nga, ám chỉ khi hành động của đối phương vượt quá giới hạn chịu đựng của Nga, thì họ sẽ phải hứng đòn đáp trả thảm khốc.

Thế nhưng giờ đã là tháng 6/2026 và các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga ngày càng nhiều hơn, với phạm vi xa hơn và độ tàn khốc lớn hơn.

Thậm chí đối phương hiện giờ đã không thèm xem xét hậu quả của các vụ tấn công lãnh thổ Nga trong kế hoạch tác chiến của mình, còn người dân Liên bang Nga hiện nay cũng đang hoang mang tự hỏi: Không biết giới hạn của sự kiên nhẫn của Nga là ở điểm nào?

Ông nhắc lại rằng, trong vài năm qua, các chuyên gia Nga đã cố gắng truyền đạt cho chính quyền ý tưởng rằng không nên có sự khác biệt giữa Crimea, Donbas, Belgorod và Nga về chủ quyền quốc gia và phản ứng của Nga đối với việc vi phạm chủ quyền đó phải là nhất quán.

Theo ông, những vụ pháo kích vào Dzhankoy hay tấn công tên lửa vào Melitopol nên được đáp trả bằng cùng một cách thức như đối với các vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào Điện Kremlin.

Năm 2026, người dân Nga nhận ra rằng, thực sự không có sự khác biệt nào giữa những người nhập cư ở “nước Nga mới” và “nước Nga cũ” (ám chỉ lãnh thổ Liên bang Nga cũ và các vùng lãnh thổ mới sáp nhập của Ukraine), nhưng rất tiếc đó là sự đồng nhất đáng buồn: Khi chúng bị tấn công, Nga đều không có phản ứng rõ ràng, chứ đừng nói đến việc ngăn chặn sự việc tái diễn.