Trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ hiện nay khiến ngay cả một quốc gia phát triển như Hoa Kỳ cũng không thể đột nhiên "tạo ra" một loại "vũ khí thần kỳ" nào mà các quốc gia có trình độ quân sự cao khác chưa từng phát triển được.

Giám đốc TSAMTO (Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới ) - ông Igor Korotchenko, đã phát biểu điều này trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

"Hôm trước, thư ký báo chí của tổng thống Nga, Dmitry Peskov, tuyên bố rằng Moskva đang thu thập và phân tích thông tin về vũ khí nước ngoài, nhưng cũng mong muốn làm rõ những cáo buộc cho rằng Mỹ đã sở hữu 'vũ khí chưa được biết đến'".

"Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sở hữu những loại vũ khí mà phần còn lại của thế giới chưa từng hình dung".

"Tuy vậy tiến bộ khoa học và công nghệ hiện nay khiến ngay cả một quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, với tổ hợp công nghiệp quân sự hùng mạnh, cũng không thể đột nhiên chế tạo ra một loại vũ khí thần kỳ nào mà các quốc gia tiên tiến về quân sự và công nghệ khác chưa từng phát triển. Đây hoàn toàn là một tuyên bố chính trị", ông I. Korotchenko nói.

Theo vị chuyên gia, tuyên bố này của ông D. Trump cần được xem xét trong bối cảnh áp lực mà Mỹ đang gây ra đối với Liên minh châu Âu và NATO.

"Đồng thời, ông ta muốn gửi những thông điệp đe dọa đến các đối thủ địa chính trị như Trung Quốc và Nga", ông I. Korotchenko nhấn mạnh.

Vị chuyên gia lưu ý rằng Hoa Kỳ đang thực hiện một số chương trình đầy hứa hẹn, đặc biệt là việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, và đang tiến hành nghiên cứu tìm hiểu về mặt khái niệm những thách thức kỹ thuật liên quan đến việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược Golden Dome.

"Nhưng điều quan trọng cần hiểu là các nguyên tắc mà Tổng thống Ronald Reagan đã dựa vào để xây dựng sáng kiến phòng thủ chiến lược của mình vẫn không thay đổi về cơ bản xét về tiến bộ khoa học và công nghệ so với 'Vòm vàng' của ông Trump".

"Tên lửa đánh chặn vẫn được giữ nguyên. Việc triển khai các nền tảng chiến đấu trong không gian ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp phía trên Bắc Mỹ với các loại vũ khí như laser hoặc vũ khí năng lượng định hướng vẫn là một dự án khoa học và công nghệ với thời gian thực hiện từ 20 đến 25 năm", Giám đốc TSAMTO cho biết.

Ông Korotchenko cũng lưu ý đến những tiến bộ đáng kể của Hoa Kỳ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đang được tích hợp vào các hệ thống chỉ huy và kiểm soát tác chiến cũng như phân tích tình huống, cho phép phát triển nhanh chóng giải pháp tối ưu cho giới lãnh đạo quân sự và chính trị cấp cao.

"Rõ ràng là Hoa Kỳ đã sử dụng các yếu tố trí tuệ nhân tạo quân sự trong việc phát triển và thực hiện chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro ở Venezuela".

"Hoa Kỳ có nhiều kinh nghiệm trong các loại vũ khí mạng khác nhau. Nhưng các công nghệ này đã quá quen thuộc, cũng như các phương tiện phòng thủ chống lại chúng", ông I. Korotchenko nói.

Chính vì lý do này, vị chuyên gia tin rằng có thể tự tin khẳng định người Mỹ không sở hữu bất cứ thứ gì mang tính cách mạng đủ sức thay đổi triệt để cán cân quyền lực và nguồn lực giữa Nga và Hoa Kỳ, và cũng sẽ không có bất cứ thứ gì như vậy trong tương lai gần.

"Về sự phát triển công nghệ siêu thanh của Mỹ, họ đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng của nhiều loại phương tiện phóng khác nhau, không giống như Nga - quốc gia đã sản xuất hàng loạt các tên lửa như Zircon và Avangrad", ông I. Korotchenko nhấn mạnh.