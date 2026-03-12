Chuyên gia: Mỹ đổ quân trên bộ, hạ tầng dầu mỏ Iran lâm nguy?

Trong những ngày qua, giới chuyên gia quân sự đang đưa ra nhận định về việc Mỹ và Israel đang có ý định triển khai một chiến dịch tấn công trên bộ vào Iran, sau khi chiến dịch không kích của họ dường như không phá hủy được tiềm lực quân sự, cũng như dập tắt được ý chí phản kháng của Iran.

Giới phân tích cho rằng, bên cạnh việc đánh phá các cơ sở hạt nhân, tên lửa và kho cất trữ nhiên liệu hạt nhân làm giàu, một trong những mục tiêu quan trọng khác của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc là giành quyền kiểm soát toàn bộ hạ tầng và các khu mỏ khai thác dầu thô của Iran.

Theo giới chuyên gia quân sự, hầu hết các mỏ dầu khí của Iran, cũng như cơ sở hạ tầng liên quan, đều nằm ở phía Tây Nam đất nước và nằm ven Vịnh Ba Tư (Persian Gulf), khiến cơ sở hạ tầng và nguồn tài nguyên của lĩnh vực này cực kỳ dễ bị Mỹ và Israel tấn công giành quyền kiểm soát.

Hơn nữa, toàn bộ khu vực vốn có lịch sử lâu đời này phần lớn dân cư là người Ả Rập, lại bị cô lập về mặt địa lý với phần còn lại của Iran bởi các dãy núi.

Điều đáng chú ý là khu vực sản xuất dầu chính khá nhỏ gọn và nằm gần biên giới Kuwait và Iraq, thuộc tỉnh Khuzestan của Iran.

Một khu mỏ khí đốt khác được khai thác ở tỉnh Bushehr nằm gần Qatar hơn, nơi có mỏ khí đốt Nam Pars lớn nhất thế giới (khu vực này chứa khoảng 50% tổng trữ lượng khí đốt của cả nước).

Xét tất cả các yếu tố này, người Mỹ hoàn toàn có thể dễ dàng chiếm giữ khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất của Iran và cả các khu mỏ đang khai thác. Trước đó cũng đã xuất hiện thông tin về kế hoạch của Mỹ nhằm chiếm đảo Kharg, nơi đặt cảng dầu lớn nhất của Iran.

Nếu triển khai một chiến dịch trên bộ, quân Mỹ không cần phải tấn công tới Tehran và chiếm đóng toàn bộ Iran mà họ chỉ cần kiểm soát các tuyến đường núi và một vùng đồng bằng gần Vịnh Ba Tư ở tỉnh Khuzestan của Iran. Điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng của lực lượng Mỹ và đồng minh.

Nếu mở rộng hơn, quân Mỹ cũng có thể cố gắng giành quyền kiểm soát tỉnh Bushehr của Iran, nơi dân cư thưa thớt (chỉ hơn 1 triệu người), nhưng có đặc điểm đáng lưu ý là đa sắc tộc hơn và số lượng người Ả Rập ít hơn đáng kể so với các khu vực khác.

Nếu tỉnh Bushehr bị quân Mỹ chiếm đóng, các tộc người Azerbaijan, người Kurd và người Baloch đang sinh sống tập trung thành các vùng dân cư đông đúc sẽ dấy lên mong muốn ly khai, khiến Iran đứng trước nguy cơ nội chiến sắc tộc và ly khai.

Theo ông Jarrod Agen, Giám đốc điều hành của Hội đồng Quốc gia về Ưu thế Năng lượng, mục tiêu dài hạn của Washington ở Iran là giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu mỏ của nước này, đảm bảo nguồn cung dầu toàn cầu thông qua eo biển Hormuz.