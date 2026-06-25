Chuyên gia lý giải vì sao vàng rớt thê thảm như hiện tại là hợp lý

Theo vị chuyên gia, mức giảm gần 30% của giá vàng kể từ đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 1 không phải là điều bất thường nếu so sánh với các chu kỳ tăng giá trước đây.

Thị trường vàng đang chật vật giữ ngưỡng hỗ trợ 4.000 USD/ounce. Dù đây là mốc giá được giới đầu tư đặc biệt quan tâm trong những tuần gần đây, các chuyên gia cho rằng đợt điều chỉnh của thị trường giá xuống hiện nay chưa phải là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng dài hạn của kim loại quý đã kết thúc.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, vàng tiếp tục chịu áp lực khi chỉ số đồng USD tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm. Giá vàng giao ngay gần nhất được giao dịch ở mức 3.980,20 USD/ounce, giảm hơn 3% so với phiên trước.

Đồng bạc xanh đang tăng tốc mạnh khi thị trường ngày càng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất, trong bối cảnh cơ quan này phát đi tín hiệu ưu tiên kiểm soát áp lực lạm phát. Theo công cụ CME FedWatch, giới đầu tư hiện dự báo Fed có thể bắt đầu tăng lãi suất ngay từ tháng 9, đồng thời không loại trừ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 12.

Ông Paul Williams, Giám đốc Điều hành của Solomon Global cho rằng nhà đầu tư cần nhìn nhận diễn biến hiện tại của thị trường vàng trong bối cảnh rộng hơn. Theo ông, mức giảm gần 30% của giá vàng kể từ đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 1 không phải là điều bất thường nếu so sánh với các chu kỳ tăng giá trước đây.

Ông Williams cho biết: “Trong thập niên 1970, giá vàng từng giảm khoảng 45% từ đỉnh giữa chu kỳ xuống đáy năm 1976 trước khi bứt phá lên các mức kỷ lục vào năm 1980. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, vàng cũng mất khoảng 30% giá trị trước khi phục hồi mạnh và lập đỉnh mới vào năm 2011.

“Những giai đoạn này cho thấy các đợt điều chỉnh sâu thường là một phần của hành trình đầu tư vàng dài hạn. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần tự đặt câu hỏi liệu những yếu tố nền tảng khiến họ nắm giữ vàng có thực sự thay đổi hay chưa. Theo quan điểm của tôi, câu trả lời là chưa.”

Mặc dù vàng đang chịu áp lực bán mạnh khi thị trường tập trung vào chi phí cơ hội gia tăng và Fed phát tín hiệu sẵn sàng nâng lãi suất, ông Williams lưu ý rằng giá vàng hiện vẫn cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

“Ngay cả ở mức giá hiện nay, vàng vẫn tăng gần 20% trong vòng 12 tháng qua,” ông nói. “Những động lực hỗ trợ vàng trong những năm gần đây như hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị và mức nợ công cao tại nhiều quốc gia không thể biến mất chỉ sau một đêm. Các biến động giá ngắn hạn thường xuất phát từ hoạt động chốt lời, sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất hoặc sức mạnh của đồng tiền, thay vì phản ánh sự thay đổi căn bản trong triển vọng đầu tư dài hạn của vàng.”

Dù vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với vàng trong dài hạn, nhiều chuyên gia cũng cảnh báo nhà đầu tư cần chuẩn bị cho khả năng giá tiếp tục điều chỉnh. Một số nhà phân tích nhận định giá vàng có thể giảm về vùng 3.700 USD/ounce trước khi tìm được lực hỗ trợ mới.

Theo Kitco News﻿