Chuyên gia Indonesia: “Indonesia rất khó thắng nổi tuyển Việt Nam”

Theo kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup (ASEAN Cup) 2026, tuyển Việt Nam nằm bảng A cùng Singapore, Indonesia, Campuchia và cặp thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste.

AFF Cup cũng là giải đấu mà Indonesia vốn sắm vai “vua về nhì”, chưa từng lên ngôi vô địch kể từ khi sự kiện này được tổ chức vào năm 1996. Một số HLV nước ngoài như Alfred Riedl, Ivan Kolev, Peter White, Luis Milla và Shin Tae-yong đã đều không thể mang về chức vô địch AFF Cup cho đội bóng xứ Vạn đảo.

Theo chuyên gia bóng đá người Indonesia, Toni Ho, tuyển Indonesia rất khó vượt qua được tuyển Việt Nam ở giải đấu năm nay.

“Mặc dù chỉ là giải đấu cấp ASEAN, AFF Cup có tính cạnh tranh rất cao. Điều đáng ngạc nhiên là đội tuyển quốc gia Indonesia, được coi là một cường quốc trong khu vực, chưa từng vô địch.

Indonesia rơi vào bảng đấu khó ở giải năm nay. Tuyển Việt Nam là một đối thủ đáng gờm. Từ khi HLV Shin Tae-yong rời đi, đội tuyển quốc gia Indonesia đã gặp khó khăn trong việc đánh bại Việt Nam”.

Chuyên gia người Indonesia cho rằng đội nhà rất khó thắng được tuyển Việt Nam ở AFF Cup.

Vị chuyên gia xứ Vạn đảo cũng đề cập tới thất bại của các ĐTQG Indonesia trong năm qua trước nỗ lực ngăn chặn các đội tuyển Việt Nam.

“HLV Shin Tae-yong cũng đã thất bại ở vòng bảng AFF Cup lần trước. Tương tự, đội tuyển U23 Indonesia cũng bị Việt Nam đánh bại ở giải U23 Đông Nam Á và Đại hội Thể thao Đông Nam Á tại Thái Lan. Tôi bi quan về khả năng tân HLV John Herdman có thể dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia giành chiến thắng tại AFF Cup 2026", ông nói.

Chuyên gia Toni Ho cũng cho rằng HLV John Herdman khả năng sẽ gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2026.

“Kể từ khi Shin Tae-yong rời đội tuyển, tuyển Indonesia đã trở lại trạng thái ban đầu. Tôi nghĩ sẽ rất khó để chúng ta đánh bại tuyển Việt Nam, kể cả Thái Lan. Rõ ràng là đội tuyển quốc gia Indonesia đã đánh mất bản sắc của mình”.

Chuyên gia Toni Ho cũng nghi ngờ khả năng đóng góp của các cầu thủ nhập tịch ở giải đấu sắp tới.

“John Herdman không thể quá lệ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch. Ngay cả khi ông ấy nhận được sự ủng hộ từ các cầu thủ nhập tịch đang chơi ở Super League, nhưng tôi cũng không nghĩ điều đó đủ để giúp ông ấy thể hiện tốt tại AFF Cup 2026”.