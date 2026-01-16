Lý do giúp U23 Việt Nam dễ “hạ đo ván” UAE, thẳng tiến vào bán kết giải châu Á

Trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp UAE trong khuôn khổ tứ kết giải U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 22h30 hôm nay (16/1).

Trong quá khứ, U23 Việt Nam chưa từng thắng được UAE ở cấp độ U23. Hai đội từng gặp nhau 8 lần, U23 Việt Nam thua 5, hòa 3. Tuy nhiên, thành tích đối đầu này chỉ mang ý nghĩa tham khảo, nó không phản ánh được tương quan trình độ và sức mạnh giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Trận đấu vào tối nay thực tế mới là đầu tiên hai đội gặp nhau trong khuôn khổ một vòng đấu loại trực tiếp ở giải U23 châu Á. Trước đó, hai đội chỉ chạm trán ở vòng bảng, hoặc các trận giao hữu.

Cơ sở cực kỳ quan trọng để U23 Việt Nam có thể hướng tới chiến thắng trước UAE ở trận đấu tối nay, chính là phong độ cực tốt ở hàng phòng ngự. Cho tới thời điểm hiện tại, đội quân của HLV Kim Sang-sik chỉ để thủng lưới 1 bàn sau 3 trận tại vòng bảng giải U23 châu Á 2026, con số thấp nhất từ trước tới nay với U23 Việt Nam.

Thành tích kể trên xuất phát từ phong độ rất cao của các cầu thủ phòng ngự. Điển hình nhất phải kể tới trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, người được coi là “lá chắn thép” của U23 Việt Nam. Thống kê từ AFC cho thấy, cầu thủ này đã cản phá thành công 10 cú dứt điểm ở vòng bảng, nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào ở vòng bảng trong suốt 4 kỳ giải U23 châu Á gần đây.

Cầu thủ duy nhất khác cản phá được nhiều cú sút như vậy trong toàn bộ chiến dịch trong khoảng thời gian này là Husniddin Aliqulov của Uzbekistan vào năm 2020. Ngoài Hiểu Minh, những lá chắn phòng ngự khác cũng đang chơi cực kỳ vào phom, trong đó có thủ môn Trung Kiên.

Một yếu tố nữa có thể khiến U23 Việt Nam thêm phần lạc quan vào chiến thắng, đó chính là những vấn đề mà UAE đang gặp phải.

Trong 3 trận vòng bảng, UAE gặp điểm yếu ở khả năng kiểm soát bóng. Thống kê cho thấy đội bóng này chỉ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng 38,8% tại vòng bảng vừa qua, thấp thứ hai trong số các đội, chỉ hơn mỗi Lebanon (35,9%). Đây là tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất mà UAE ghi nhận được trong một chiến dịch vòng bảng ở 4 kỳ U23 châu Á gần đây. Khả năng kiểm soát bóng hạn chế có thể trở thành rào cản khiến UAE gặp nhiều khó khăn trước khả năng phối hợp nhuần nhuyễn của U23 Việt Nam.

Ở lượt trận gần nhất, UAE đã phải nhờ tới may mắn để bảo toàn kết quả hòa trước Syria, qua đó tiến vào tứ kết với ngôi nhì bảng. Không những vậy, UAE cũng bộc lộ hạn chế ở cả hàng công lẫn hàng thủ. Sau 3 trận vòng bảng, họ chỉ ghi đúng 1 bàn nhưng thủng lưới tới 6 lần.

U23 Việt Nam có thêm một lợi thế nữa so với UAE, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik có nhiều hơn một ngày nghỉ trước trận tứ kết (UAE đá trận lượt cuối vòng bảng muộn hơn). Đây là cơ sở để U23 Việt Nam vào trận tứ kết với nền tảng thể trạng tốt nhất.

Rõ ràng, với rất nhiều lợi thế, U23 Việt Nam đang thênh thang cơ hội lần đầu tiên đánh bại UAE, qua đó giành tấm vé tiến vào bán kết tại giải U23 châu Á 2026.