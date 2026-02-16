Chuyên gia giải mã 'sức hút trăm năm' của Chợ hoa Hàng Lược

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Chợ hoa xuân phố cổ 2026 (được biết đến với tên gọi Chợ hoa Hàng Lược) diễn ra từ 30/1 đến 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), chợ hoa đã thu hút hơn 30 nghìn lượt người tham quan, mua sắm; đặc biệt trong những ngày cuối tuần, lượng khách ghé chợ hoa tăng cao. Các không gian tấp nập người vui chơi, trao đổi giao thương, mua bán.

Chợ hoa Hàng Lược có từ những năm 20 của thế kỷ XX, gắn với văn hoá, phong tục, thói quen của người Kẻ Chợ và hình ảnh của Hà Nội 36 phố phường. Tồn tại hơn 100 năm, Chợ hoa Hàng Lược vẫn mang đến nét riêng khiến không chỉ người Hà Nội mà du khách phương xa luôn bồi hồi khi ghé chơi vào dịp cận Tết, bởi đó là ký ức và là văn hoá chơi Tết của người Hà Nội xưa và nay.

Một góc không gian Chợ hoa Hàng Lược Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: PV.

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hoá, giáo dục của Quốc hội) nhấn mạnh rằng, Chợ hoa Hàng Lược là một nét văn hoá quen thuộc với người dân Thủ đô cả trăm năm nay.

“Trước đây, khoảng 50 năm trước, thời điểm mình còn thanh niên cũng đã thường xuyên đi Chợ hoa Hàng Lược”, ông Chức nói, thêm rằng, ngày đó, Chợ hoa Hàng Lược như một điểm hẹn của các nam thanh nữ tú, của các đôi trẻ đang tìm hiểu nhau mỗi dịp Tết đến xuân về.

“Đã đi Chợ hoa Hàng Lược là phải xúng xính quần áo. Phải mặc bộ nào đẹp nhất. Mà ra chợ chỉ để ngắm hoa là chính, chứ mua thì có mấy đâu”, ông Chức nói, chia sẻ thêm rằng, thời đó, ông quen vợ ông quê ở Hà Đông, phải chở bằng xe đạp lên Chợ hoa Hàng Lược chơi Tết.

Về nét độc đáo của Chợ hoa Hàng Lược , ông Chức phân tích, có lẽ do Hàng Lược là một con phố trung tâm, nằm trong phố cổ Hà Nội, là trung tâm của Thăng Long – Hà Nội, nên việc hình thành một chợ hoa, có lẽ phù hợp với xu hướng tiêu dùng của người dân thành thị thời xưa.

Do là chợ hình thành trong phố, nên Chợ hoa Hàng Lược có nét độc đáo, bởi có sắc Tết của phố thị, thu hút rất đông người đến chơi và xem hoa, mua hoa.

Nhấn mạnh rằng, Chợ hoa Hàng Lược, trải qua lịch sử trăm năm vẫn tồn tại và phát triển, ông Nguyễn Viết Chức nêu rõ, chợ hoa bây giờ có nhiều, hầu như địa bàn nào cũng có, nhưng chợ hoa gắn với đặc trưng phố cổ Hà Nội thì chỉ có Chợ hoa Hàng Lược.

“Nếu nói về lưu giữ giá trị truyền thống, có lẽ ai cũng quan tâm, ai cũng muốn làm. Nhưng tôi nhấn mạnh rằng, có những giá trị cuộc sống sẽ tự lưu giữ. Những gì có giá trị thì sẽ còn mãi, vượt ra khỏi mong ước của con người. Chợ hoa Hàng Lược, tồn tại đến ngày nay, và vẫn tiếp tục tồn tại, rõ ràng, nó có những giá trị văn hoá đặc biệt”, ông Chức phân tích.

Ông Chức đánh giá cao việc chính quyền bàn các giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị Chợ hoa Hàng Lược . Tuy nhiên, ông Chức vẫn nhấn mạnh rằng, những gì có giá trị, tự nhiên nó sẽ được bảo tồn và lưu giữ, những biện pháp hành chính chỉ góp phần tiếp sức thêm cho quá trình này.

“Như với Chợ hoa Hàng Lược, gắn với phố cổ Hà Nội, cuộc sống cần nó, thì nó vẫn tồn tại và phát triển. Chúng ta có thể thấy, Chợ hoa Hàng Lược có hàng trăm năm nay, nó vẫn tồn tại như một nét đẹp tự nhiên, tô điểm thêm giá trị cho phố cổ Hà Nội. Một nét đẹp như thế chắc chắn sẽ tồn tại, và nếu có các biện pháp để cho nó phát triển hơn, tốt đẹp hơn, tôi nghĩ dư luận sẽ rất hoan nghênh", ông Chức nói thêm.