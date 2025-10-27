Chuyên gia: Giá vàng thế giới tuần tới có thể tiếp tục giảm mạnh

Dự đoán về giá vàng tuần tới, các chuyên gia chuyển sang quan điểm bi quan hoặc trung lập, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ quan điểm lạc quan nhẹ với vàng.

Vàng thế giới có thể giảm mạnh

Tuần qua, giá vàng đã bất ngờ lao dốc sau 9 phiên tăng liên tiếp. Giá vàng khởi đầu tuần với đà tăng hứng khởi, đạt kỷ lục 4.355 USD/ounce vào thứ Hai. Nhưng chỉ một ngày sau, làn sóng bán tháo mạnh tại London khiến giá vàng và bạc ghi nhận mức sụt giảm trong ngày mạnh nhất nhiều năm qua.

Đến cuối tuần, giá vàng duy trì quanh mức 4.100 USD/ounce, giảm hơn 3% so với cuối tuần trước, nhưng vẫn giữ được vùng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce – ngưỡng mà giới phân tích xem là “rào chắn kỹ thuật” cho xu hướng giảm.

Theo cuộc khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, trong số 17 chuyên gia tham gia khảo sát chỉ có 3 chuyên gia, tương đương 18% dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới.

Trong khi đó, 6 chuyên gia khác, tương đương 35% dự đoán giá sẽ giảm. Còn 8 nhà phân tích còn lại, chiếm 47% tổng số dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang vào tuần tới.

Giá vàng tuần tới được dự đoán tiếp tục giảm.

Bên cạnh đó, 274 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư Main Street đã suy yếu sau đợt bán tháo tuần này.

Có 144 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 53% dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 62 nhà giao dịch khác, tương đương 23% dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn 68 nhà đầu tư còn lại, chiếm 25% tổng số, dự đoán giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management nhận định, khả năng giá vàng sẽ còn giảm mạnh hơn nữa trước khi thiết lập một cột mốc mới. Mặc dù vậy, ông Adrian Day không lo ngại về giá vàng tương lai, bởi động lực tăng giá của kim loại này đã xây dựng vững chắc suốt nhiều năm qua.

Ông Cieszynski cũng cho biết sự phục hồi của thị trường vàng có vẻ mang tính kỹ thuật và không thực sự liên quan đến CPI hay báo cáo tâm lý người tiêu dùng được công bố sau đó.

" Thị trường có thể đang trong giai đoạn củng cố và giá có thể dao động trong khoảng từ 4.000 - 4.300 USD/ounce trong một thời gian, bởi vì giá vàng đã tăng mạnh. Mọi người đang chờ đợi chất xúc tác lớn tiếp theo để xác định rõ về hướng đi của giá vàng.

Tôi nghĩ xu hướng dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn. Vàng đã bị mua quá mức một thời gian và giờ có lẽ cần một khoảng dừng để hấp thụ biến động này ", ông Colin Cieszynski phân tích.

Chuyên gia Lukman Otunuga (FXTM) cũng cho rằng, đà bán tháo chủ yếu mang tính kỹ thuật: “Giá giảm dưới 4.050 USD có thể mở đường về 4.000 USD, nhưng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong tuần tới, vàng sẽ sớm phục hồi”.

Theo Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cú giảm mạnh vừa qua “không dữ dội như vẻ ngoài”, vì nó không đến từ yếu tố dữ liệu mà từ dòng vốn ngắn hạn. “Đây là giai đoạn tích lũy cần thiết, tương tự như đợt nghỉ giữa tháng 5–8 khi vàng vượt 3.000 USD”, ông nói.

Nhiều chuyên gia khác cũng đồng quan điểm rằng “con sóng vàng” chưa hề kết thúc.

Michael Brown (Pepperstone) dự báo giá vàng sẽ dao động trong biên độ 4.000 - 4.400 USD/ounce, với khả năng bật tăng nếu nợ công toàn cầu tiếp tục leo thang và ngân hàng trung ương các nước tăng cường dự trữ vàng.

“ Thị trường chỉ đang nghỉ lấy hơi. Chu kỳ tăng vẫn còn, nhưng đợt này có thể diễn ra chậm rãi hơn và hấp dẫn nhà đầu tư mua ở vùng giá thấp ”, Brown nhận định.

Vàng như 'hòn than nóng'

Giá vàng trong nước tuần này có thời điểm “đu đỉnh”, sau lại giảm mạnh cùng diễn biến thị trường quốc tế. Chốt tuần này, giá vàng thế giới dừng ở mức 4.111 USD/ounce, giảm 3,2%.

Vàng trong nước biến động trồi sụt, nhà đầu tư nên thận trọng. (Ảnh: Công Hiếu).

Trước những biến động của giá vàng trong nước tuần qua, tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 vào ngày 22/10, bà Chu Phương, chuyên gia vàng bạc nhận định, biến động của thị trường vàng gần đây là quá lớn.

Trong khoảng từ ngày 13 - 17/10, các quỹ tín thác vàng trên toàn cầu đã mua tới 59 tấn vàng, góp phần khiến giá lập đỉnh nhanh. Tuy nhiên, từ cuối ngày 21/10 đến 22/10, giá vàng sụt giảm dữ dội, mất tới hơn 250 USD/ounce chỉ trong một phiên. Điều này khiến giá vàng trong nước cũng nhanh chóng giảm tới 5 triệu đồng/lượng.

" Với những biến động mạnh như vậy, những nhà đầu tư không có trường vốn lớn hoặc không mua vàng từ vùng giá thấp sẽ rất dễ rơi vào tâm lý hoảng sợ bởi ngay khi đầu tư, chênh lệch giữa giá mua - bán đã là một vấn đề ", bà Phương nói.

Vì vậy, theo bà Phương, trong lúc vàng biến động mạnh như thế này, việc đầu tư cần hết sức thận trọng. Rất có thể khi bước vào thị trường vàng ở mức giá 150 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư đã phải chấp nhận lỗ khoảng 3 triệu đồng do doanh nghiệp chỉ thu mua lại ở mức 147 triệu đồng/lượng.

“ Nhà đầu tư phải kỳ vọng giá vàng tăng thêm 100 - 200 USD/ounce mới có lãi, nếu chỉ tăng khoảng 50 USD thì coi như hòa vốn, đồng nghĩa mất chi phí cơ hội của vốn ”, bà Phương phân tích.

" Vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Nếu nhà đầu tư vừa FOMO ở mức giá cao, vừa chịu rủi ro điều chỉnh thị trường, lại thêm rủi ro khi giao dịch ở thị trường tự do thì chẳng khác nào đang “cầm hòn than nóng”. Và hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng ", bà Phương ví von.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, chuyên gia Trần Duy Phương khuyến cáo, vàng không phải hết cơ hội tăng trong năm nay nhưng việc mua hoặc đầu tư khi giá trên đỉnh là hết sức nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, đầu tư vàng phải lựa chọn, cân nhắc thời điểm mua bán để có tỷ suất sinh lời cao nhất.

Ví dụ hiện nay giá thế giới và trong nước đang ở mức rất cao. Lúc này bỏ tiền mua vàng trong tương lai có thể vẫn có lãi nhưng tỷ suất sinh lời sẽ không cao và thời gian chờ đợi mức lời tốt khá lâu. Chưa kể giá có thể đảo chiều bất cứ lúc nào vì đã liên tiếp lập kỷ lục thời gian qua, lúc này người đã trót "đu đỉnh" vàng sẽ thua thiệt.

Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP.HCM, tư vấn nhà đầu tư không nên mua nhiều vàng ở thời điểm hiện tại vì giá thế giới đang rất cao, áp lực chốt lời lớn. Những ai đã có vàng mà muốn giữ dài hạn thì vẫn nên giữ.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến số khó đoán, vàng vẫn là tài sản tốt để đầu tư, nhưng tỷ trọng chỉ nên giữ ở mức thấp (10 đến 20% danh mục đầu tư) để bảo toàn tài sản cho nhà đầu tư.

" Bối cảnh hiện tại là đặc biệt rủi ro với những người dùng “đòn bẩy” tài chính để đầu tư vàng ", ông Huân nói.

(Tổng hợp)