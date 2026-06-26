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Chuyên gia dự đoán ông Trump sẽ ưu tiên gặp Tổng thống Putin

Hải Yến
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Chuyên gia Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể trực tiếp gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng sẽ giao cấp dưới làm việc với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trực tiếp gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi các cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều khả năng sẽ được giao cho các thành viên trong ê-kíp của ông.

Nhận định trên được Giáo sư Timothy Nyland, chuyên ngành Lịch sử, Khoa học chính trị và luật tại Đại học Nazareth (Mỹ), đưa ra ngày 26/6.

Trao đổi với RIA Novosti, ông Nyland cho rằng Tổng thống Trump sẽ chủ động liên lạc với Tổng thống Putin, nhưng nhiều khả năng sẽ để các thành viên trong nhóm của mình phụ trách các cuộc thảo luận với ông Zelensky.

Theo chuyên gia trên, Tổng thống Trump "không mặn mà" với việc trực tiếp đối thoại cùng nhà lãnh đạo Ukraine.

Trước đó, ngày 18/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các nhà lãnh đạo Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã tận dụng sự hiện diện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để gây sức ép đối với Tổng thống Trump, đồng thời tìm cách tạo ấn tượng rằng ông Trump đồng thuận với lập trường chống Nga của họ.

Bà Zakharova cũng đề cập đến điều mà bà gọi là sự "leo thang mang tính ám ảnh" trong các tuyên bố từ Anh, Đức, Pháp và Ukraine.

Theo bà Zakharova, Nga coi mọi cách tiếp cận mang tính tối hậu thư là không thể chấp nhận, đồng thời cho rằng cần có thêm những giải thích để có thể đưa ra kết luận về khả năng thay đổi lập trường của Mỹ.

Theo IZ
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