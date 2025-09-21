Dự báo Bão RAGASA sẽ đạt đến cấp siêu bão

Nhận định về BÃO RAGASA trên TTXVN, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, đây là cơn bão mạnh, dự báo khả năng đạt đến cấp siêu bão đầu tiên trên khu vực Tây Bắc và có đường đi tương đối phức tạp.

Tuy nhiên, tác động của bão còn chưa rõ ràng và chỉ khi nào bão tiến gần đến Biển Đông thì lúc đó những nhận định mới có thể chính xác hơn, rõ ràng hơn.

Ngoài ra, hiện tại ở khu vực phía Bắc có bộ phận không khí lạnh có khả năng tác động cũng làm thay đổi hướng di chuyển của bão.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, các Trung tâm Dự báo bão quốc tế đang có những dự báo tương đối khác nhau, hiện có một khả năng đó là khi bão gần đến Biển Đông thì bão đi ngoặt lên phía Bắc vào khu vực Phúc Kiến, Đài Loan (Trung Quốc).

Khả năng này nếu xảy ra thì ít tác động đến Việt Nam, tuy nhiên xác xuất này chỉ khoảng 20%.

Hai kịch bản bão RAGASA tác động đến Việt Nam

"Xác xuất cao nhất của bão RAGASA có khả năng sẽ di chuyển vào Biển Đông vào ngày 23/9. Khi vào Biển Đông có 2 kịch bản có khả năng xảy ra", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Kịch bản thứ nhất: Bão đi dọc vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đi qua khu vực Lôi Châu (Trung Quốc) và có khả năng tác động đến Việt Nam.

Với kịch bản này, cường độ bão khi đi dọc ven biển Trung Quốc sẽ suy yếu đi đáng kể và khi tác động đến nước ta thì cường độ bão cũng giảm cấp.

Kich bản thứ 2: Khi vào Biển Đông, bão duy trì tốc độ và hướng di chuyển chủ đạo theo hướng Tây. Với kịch bản này, bão sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam với cường độ mạnh, gây gió mạnh, mưa lớn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng phân tích, cùng với kịch bản đường đi của bão men theo ven biển Trung Quốc hoặc bão di chuyển theo hướng Tây thì khoảng từ ngày 25-27/9, hoàn lưu của bão có khả năng cao gây ra đợt mưa lớn, gió mạnh ở khu vực ven biển Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa - Huế.

Bão RAGASA rất nguy hiểm, cần theo dõi chặt chẽ và chủ động ứng phó

Trước mức độ nguy hiểm của cơn bão, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, theo các chuyên gia phòng, chống thiên tai, trước khi bão đến, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo tình hình bão, mưa lũ tại nơi mình đang sống để chủ động đối phó; chuẩn bị thuyền, phao, bè, mảng, vật nổi; gia cố nhà làm gác lửng, lối thoát trên mái nhà để ở tạm, cất giữ đồ đạc đề phòng lũ tiếp tục lên cao.

Cùng với đó, người dân bảo vệ nguồn nước; dự trữ nước uống lương thực, thực phẩm, thuốc men, để đủ dùng ít nhất trong 7 ngày; tìm hiểu độ cao của khu nhà của mình đang ở để xác định mức lũ dự báo do bão có khả năng ảnh hưởng đến ngôi nhà của mình hay không; di chuyển cầu dao chính hoặc hộp cầu chì, aptomat và đồng hồ đo điện cao hơn mức lũ được xác định; di chuyển các thiết bị và vật dụng có giá trị ra khỏi các khu vực dễ bị ngập lụt như các tầng thấp hoặc tầng hầm; tìm hiểu cách ngắt điện, gas và nước trong tòa nhà mình ở.

Các địa phương và người dân cần chủ động sơ tán ra khỏi vùng bãi sông, vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét; lưu giữ các số điện thoại và địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp; có phương án đề phòng lũ xảy ra vào ban đêm.

Đồng thời cần chuẩn bị kế hoạch liên lạc, tiếp cận trong trường hợp gia đình bị chia cắt do bão (nạp điện đầy đủ cho các thiết bị thông tin liên lạc, đèn pin, sạc điện và bình ắc quy. Đổ xăng đầy bình các phương tiện di chuyển cơ giới)…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 01h ngày 21/9, tâm bão RAGASA ở vào khoảng 17,7°N; 127,8°E, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 600 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134–149 km/h), giật cấp 16. Bão RAGASA di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/h.

Dự báo diễn biến bão RAGASA (24–72 giờ tới)

Dự báo đến 01h ngày 22/9: bão RAGASA di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, có khả năng mạnh thêm, ở vị trí 19,0°N–124,4°E, cách đảo Lu-Dông khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió cấp 14–15, giật trên cấp 17.

Đến 01h ngày 23/9: tiếp tục đi Tây Tây Bắc 15–20 km/h, mạnh cấp 16, giật trên cấp 17, ở vị trí 20,3°N–120,3°E, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông.

Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N, phía Đông kinh tuyến 118,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 (vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông).

Đến 01h ngày 24/9: bão đi Tây Tây Bắc 20–25 km/h, vào Biển Đông, ở vị trí 21,5°N–115,0°E, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Đông Nam. Sức gió cấp 16, giật trên cấp 17.

Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N, phía Đông kinh tuyến 113,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 (khu vực Bắc Biển Đông).

Cảnh báo diễn biến bão RAGASA (từ 72 đến 120 giờ tới)

Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau chuyển Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần.

Dự báo tác động của bão RAGASA

Từ chiều 22/9, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng cấp 8–9, giật cấp 11.

Từ đêm 22/9, gió tăng cấp 10–13; vùng gần tâm bão mạnh cấp 14–16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 4,0–8,0 m, gần tâm bão trên 10,0 m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.