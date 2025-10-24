Chuyên gia: Đề xuất bố trí lệch giờ học, giờ làm giúp giảm ùn tắc giao thông ngay

Ông Bùi Phi Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội cho biết, cách đây khoảng 10 năm thành phố Hà Nội cũng đã thực hiện giải pháp đổi giờ học, giờ làm. Tuy nhiên do làm thí điểm ở phạm vi nhỏ hẹp, khung giờ giới hạn nên hiệu quả mang lại chưa cao, chưa đánh giá được ưu điểm rõ rệt của phương án này.

Dù ủng hộ đề xuất bố trí lệch giờ học, giờ làm mà đại tá Trần Đình Nghĩa, Trường phòng CSGT Hà Nội nêu ra trong cuộc hội thảo tại Sở Xây dựng (ngày 21/10), ông Long lưu ý cần có phương án tổng thể, bài bản.

Đề xuất bố trí lệch giờ học, giờ làm được chuyên gia đánh giá không mới nhưng sẽ mang lại hiệu quả tức thì.

Thực tế, theo ông Long, vào khung giờ 6h30 đến 8h, từ học sinh, sinh viên, đến cán bộ, công chức, viên chức đều ra đường để đến trường, đến cơ quan làm việc. Do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cùng lúc lớn, dẫn đến hệ thống giao thông quá tải, gây ra ùn tắc.

Tuy nhiên, để phương án lệch giờ học, giờ làm phát huy hiệu quả, ông Long gợi ý, khung giờ 6h - 7h30 nên dành cho học sinh đến trường, từ 7h30 đến 9h dành cho người đi làm. Với khung giờ tan trường, tan công sở, ông đề xuất từ 16h - 19h, thay vì từ 16h - 18h như hiện nay

"Thực hiện được việc này, lập tức lượng người và xe trên đường Hà Nội sẽ giảm ít nhất từ 30 đến 50%. Điều này đã được chứng minh cụ thể khi vào các dịp nghỉ hè, học sinh được nghỉ học giao thông tại Hà Nội thường thông thoáng hơn", Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội nói.

TS. Phan Lê Bình, Giảng viên Trường Đại học Việt Nhật (từng nhiều năm công tác tại Tổ chức JICA Nhật Bản) cho rằng, cần tạo lựa chọn đa dạng về thời gian làm việc cho nhân viên thì có thể giúp phân tán nhu cầu giao thông, một phần giảm ùn tắc.

Dẫn chứng từ việc đi làm, đi học tại Nhật Bản, TS Phan Lê Bình cho biết, sinh viên nước này vẫn vào học ở khung giờ cố định; còn các cơ quan công sở lại linh động, có bộ phận làm việc từ giờ cơ bản là 9h, nhưng có bộ phận bắt đầu làm việc ở các khung giờ trước hoặc sau đó, giúp làm giảm mức độ đông chật của tàu điện trong giờ cao điểm.

Giải quyết ùn tắc, cần có giải pháp tổng thể

TS Trần Hữu Minh - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng, bố trí lệch giờ học, giờ làm chỉ là một phương án trong tổng thể các giải pháp để kéo giảm ùn tắc giao thông.

Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, nếu bố trí lệch giờ đi học, đi làm ùn tắc sẽ chuyển biến rõ rệt.

Theo ông, trong những năm qua, TP Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong việc kéo giảm ùn tắc, từ việc đầu tư trợ giá cho hệ thống xe buýt, tối ưu hóa tổ chức giao thông, đổi giờ học, đến xây dựng các đề án quản lý phương tiện giao thông, phát triển hệ thống đường sắt đô thị... Tuy nhiên, còn có nhiều giải pháp có thể làm tốt hơn.

Dẫn ví dụ về "những con đường đắt nhất hành tinh", ông Minh cho rằng, chưa thực sự hiệu quả, khi 90% kinh phí dành cho khâu giải phóng mặt bằng. "Rất tiếc những dự án như vậy chỉ kéo giảm ùn tắc mang tính cục bộ, chuyển ùn tắc từ chỗ này sang ùn tắc chỗ khác, chứ chưa giải quyết được căn cơ.

Do đó, thay vì đầu tư "những tuyến đường đắt nhất hành tinh", theo ông, thành phố nên tập trung nguồn lực để hoàn thiện các tuyến đường vành đai, phát triển vận tải hành khách công cộng, phân tách làn xe máy tại các tuyến đường đủ điều kiện, ứng dụng camera giám sát phát hiện vi phạm và xử phạt nguội...