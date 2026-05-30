Chuyên gia dập tắt giấc mơ của Ukraine về việc kiểm soát bầu trời bằng Gripen

Sao Đỏ
|

Tiêm kích JAS 39 Gripen với tên lửa Meteor chưa đủ mang lại lợi thế cho Không quân Ukraine trước Nga.

Ngay sau khi tin tức lan truyền về việc Ukraine sẽ nhận được 16 máy bay chiến đấu JAS 39 C/D Gripen trang bị tên lửa không đối không Meteor, những lời bàn tán không ngừng và quá lạc quan về việc Không quân Ukraine sẽ "bắn hạ máy bay Nga ở cự ly lên đến 200km ngay trên không phận Nga" đã xuất hiện, nhưng tờ báo chuyên ngành quân sự Ukraine Defense Express đã dập tắt quan điểm này.

Như các chuyên gia đã nêu, mọi suy đoán vô căn cứ và kết luận vội vàng dựa vào thông số kỹ thuật "trên giấy" của các tiêm kích sắp được chuyển giao cho Ukraine cần phải được hạn chế nghiêm ngặt, ngoài ra cần tránh những kỳ vọng quá cao.

Để nhìn lại vấn đề, cần nói đến việc sự phấn khích ở Ukraine đã lên tới đỉnh điểm. Một số phương tiện truyền thông tuyên bố tiêm kích Gripen đủ khả năng bắn hạ máy bay Nga vừa cất cánh từ căn cứ không quân Gvardeyskaya ở Crimea, trong khi vẫn an toàn bay phía trên Kherson.

Các phương tiện truyền thông khác lại mơ tưởng Gripen của họ khi được trang bị tên lửa Meteor có thể "bắn hạ" máy bay Nga trên bầu trời Kursk mà không cần rời khỏi khu vực Kharkiv.

Nhưng thực tế khắc nghiệt và phân tích về khả năng của chiến đấu cơ Thụy Điển cùng tính năng độc đáo của tên lửa Meteor đã dập tắt hoàn toàn "giấc mơ hão huyền".

So sánh khu vực "không thể trốn thoát" của tên lửa Meteor với các tên lửa tầm trung hiện nay.

Thứ nhất, tất cả các phương tiện truyền thông Ukraine đều viện dẫn con số mang tính quảng cáo thuần túy là 200km như là "vùng tiêu diệt" - một con số bao trùm hầu hết bầu trời Nga. Xét cho cùng, đây chính xác là con số thường được trích dẫn nhất trong các tài liệu quảng cáo như là "vùng không thể trốn thoát" của tên lửa Meteor.

"Thông số này được sử dụng thường xuyên đến mức trở thành "chuẩn mực" trong giới báo chí, nhưng nhà sản xuất tên lửa - Tập đoàn MBDA lại không chính thức công bố tầm bắn của nó.

Các đặc điểm của tên lửa hiện được mô tả như sau: Đảm bảo tiêu diệt mục tiêu ở tầm bắn không quá 60km và khi phóng ở khoảng cách vượt quá 100km hiệu quả của tên lửa sẽ giảm đáng kể. Do vậy, khả năng chiến đấu của tên lửa giảm xuống bằng 0", tờ Defense Express nói rõ.

"Bí mật" này thường được giải thích bởi thực tế đây là giá trị tối thiểu được đảm bảo và ý định giữ bí mật các thông số thực tế, đồng thời cố gắng tăng giá bán thông qua quảng cáo rầm rộ.

Tiếp theo, tầm bắn được đảm bảo của tên lửa Meteor đó là lên đến 65km đối với bất kỳ mục tiêu nào, bất kể chuyển động của đối tượng. Như tờ báo Ukraine đã nêu, "bất kỳ vòng tròn nào được vẽ với bán kính 200km biểu thị việc kiểm soát hỏa lực trên lãnh thổ Nga đều là giả mạo" và điều này nên được quên đi.

Nói cách khác, tầm bắn của tên lửa không đối không khi tiêu diệt mục tiêu trên không phụ thuộc vào tốc độ, độ cao và hướng bay của cả hai máy bay, cũng như chuyển động của mục tiêu sau khi tên lửa được phóng.

Và tất cả các thông số này đều là động, không ổn định. Điều này đồng nghĩa là tầm bắn tối đa chỉ đạt được ở độ cao tối ưu, trên đường va chạm và với mục tiêu gần như đứng yên (hoặc chuyển động kém).

Theo Defense Express
