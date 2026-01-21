Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine ngay cả trong trường hợp Mỹ chiếm Greenland. Nhận định này được Giám đốc Viện Phát triển Nhà nước Hiện đại, nhà khoa học chính trị Nga Dmitry Solonnikov nêu trong cuộc phỏng vấn với Izvestia.

“Chủ đề Ukraine sẽ không hoàn toàn biến mất khỏi chương trình nghị sự. EU, khi thua ở một nơi, sẽ cố gắng phục hồi ở nơi khác, tức là sẽ tiếp tục giúp Kiev. Tôi nghĩ họ sẽ giả vờ rằng sự thống nhất của NATO vẫn được duy trì,” ông nói.

Theo chuyên gia, các nhà lãnh đạo châu Âu kỳ vọng rằng tại Mỹ, quyền lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm bị hạn chế.

“Về tổng thể, họ kỳ vọng Đảng Dân chủ sẽ thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Quốc hội Mỹ vào tháng 11; các khảo sát dư luận tại Mỹ cho thấy kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra.” – ông nhận định.

“Tiếp đó, họ sẽ hy vọng ứng viên của Đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028,” nhà khoa học chính trị giải thích.

Ngày 20/1, sau các cuộc điện đàm với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ có một cuộc gặp về vấn đề Greenland tại Davos (Thụy Sĩ). Ông cho biết đã bày tỏ rõ tầm quan trọng của hòn đảo đối với an ninh của Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ nói rằng Đan Mạch không thể bảo vệ Greenland. Theo ông, một số quan chức Đan Mạch thậm chí không đến thăm hòn đảo. Ông nói thêm rằng Washington nên có được hòn đảo này.