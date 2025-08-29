Chuyên gia đánh giá 4 mẫu Skoda trong hành trình xuyên Việt: Kushaq, Slavia ‘cửa trên’ xe Nhật, Hàn, Karoq ‘vượt’ thông số, Kodiaq như xe 4-5 tỷ

Gần 2.500 km xuyên dọc đất nước, hành trình “Từ Độc Lập tới Thống Nhất” của Skoda không chỉ là một chuyến “roadshow xuyên Việt” mà còn như một bài kiểm tra thực tế dành cho các mẫu xe chủ lực của hãng tại Việt Nam. Ngoài Kushaq - mẫu xe Skoda đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, Karoq và Kodiaq, đoàn xe xuyên Việt lần này có cả sự góp mặt của Slavia - mẫu sedan đô thị được sản xuất tại Việt Nam sẽ ra mắt trong tháng 9. Có thể dễ dàng nhận ra dải sản phẩm này trải dài từ tầm giá khoảng 500 triệu đến 1,4 tỷ đồng và nằm ở đa dạng phân khúc.

Đồng hành cùng đoàn lần này là nhiều chuyên gia, reviewer có tiếng trong ngành xe. Trong đó, hai người hướng dẫn đoàn (instructor) cầm lái những chiếc Kodiaq Sportline và Kodiaq Premium là anh Dương Quang và anh Võ Phi. Một số người có tầm ảnh hưởng trong ngành khác cầm lái những chiếc Kushaq Ambition, Kushaq Style, Slavia Ambition, Slavia Style và Karoq Sportline còn có anh Trần Giáp (kênh Vietnam Road Trip), anh Nguyễn Quốc Bình (admin OFFB) hay anh Mạnh Linh (kênh Mê Xe)...

Skoda Slavia: Sedan “vượt kỳ vọng”, dễ thành hàng “hot” khi ra mắt tháng sau

Slavia là mẫu sedan đầu tiên của Skoda chuẩn bị ra mắt chính thức tại Việt Nam, vì vậy sự xuất hiện của xe trong hành trình xuyên Việt đã thu hút nhiều sự chú ý từ cả thành viên đoàn lẫn người dân. Anh Trần Giáp gia nhập từ Đà Nẵng đúng lúc đoàn bổ sung 3 chiếc Slavia nên có cơ hội cầm lái qua nhiều cung đường.

Anh Giáp nhập đoàn từ Đà Nẵng - thời điểm bổ sung 3 chiếc Slavia vào trong đoàn. Sau khi cầm lái các phiên bản của chiếc Slavia qua nhiều cung đường, anh đánh giá: “Ấn tượng nhất đến từ hệ thống khung gầm rất chắc chắn. Cộng thêm vào đó là hệ thống treo cũng rất chắc. Mình có thử cua gắt ở khu điện gió hay trên đường đèo Hải Vân thì thấy xe rất ổn định. Hệ thống khung gầm và hệ thống treo tạo thành khối thống nhất, nên có thể tự tin ôm cua ở tốc độ cao. Ngay cả khi Slavia có khoảng sáng gầm tới 179 mm thì ôm cua đổ đèo vẫn chắc, trọng tâm không hề bị cao”.

Nói về ưu điểm của Slavia, ngoài khung gầm và hệ thống treo, anh Giáp còn nhấn mạnh thêm về cảm giác lái tốt, hộp số êm và mượt, không gian bên trong rộng rãi và thoải mái ở mọi vị trí ngồi, cùng với nhiều tiện ích và tính năng an toàn. Ghế chỉnh điện, làm mát ghế hay hộc lạnh… là những điểm khó tìm thấy trên các xe Nhật, Hàn cùng phân khúc.

“Thực sự chiếc xe vượt hơn cả mong đợi”, anh Giáp cho biết.

Dù vậy, anh Giáp cũng góp ý Skoda nên cải thiện camera lùi, bổ sung cảm biến va chạm trước và nâng chất lượng cách âm khoang máy để Slavia hoàn thiện hơn trong mắt khách hàng Việt.

Skoda Kushaq: SUV/crossover đô thị vượt trội về vận hành trong phân khúc

Kushaq được nhiều chuyên gia trong đoàn ví như phiên bản gầm cao của Slavia, bởi cả hai mẫu xe đều mang đến cảm giác lái và tiện nghi khá tương đồng.

Anh Mạnh Linh chia sẻ: “Hãy đến chạy thử đi. Những gì mà chiếc xe thể hiện khác nhiều so với tưởng tượng khi mà bạn chỉ nhìn hình ảnh và thông số”.

“Ví dụ, ai cũng nhìn động cơ chỉ nghĩ là 1.0L, 3 xy-lanh, 115 mã lực gì đó, nhưng turbo xử lý ra sao, mô-men xoắn cực đại kéo dài được ở vòng tua cao không… đó là những thứ Kushaq làm tốt nhưng không thể hiện trên thông số. Hay khung gầm, thân vỏ, hệ thống treo nếu chỉ xem thông số thì chẳng thấy khác xe Nhật, Hàn, nhưng sự thể hiện phải nói là trên một bậc”, anh Linh giải thích thêm.

Nhận xét của anh Linh cũng tương tự anh Giáp khi nói về Kushaq. Anh Giáp cho biết cả Kushaq và Slavia dùng chung khung gầm và hệ thống động lực nên trải nghiệm lái gần giống nhau.

“Chiếc Kushaq cho cảm giác rất tin cậy khi cầm lái. Xe không hề hất đuôi khi chạy 120 km/h trên cao tốc mà gặp phải những ‘con lươn’ phía trước. Hệ thống khung gầm và hệ thống treo xử lý rất tốt. Hệ thống lái của xe cũng tốt, khi ở tốc độ thấp thì nhẹ còn khi tăng tốc thì vô-lăng siết vào, cho cảm giác khá chân thật”, anh Giáp nhận xét thêm về Kushaq.

Skoda Karoq: Trải nghiệm lái và độ thực dụng trái ngược giao diện và thông số

Karoq Sportline là chiếc xe được nhiều reviewer muốn trải nghiệm trong hành trình lần này. Anh Nguyễn Quốc Bình là một trong số đó. Anh đã cầm lái chiếc xe này từ Đà Nẵng đến Vinh (Nghệ An).

Anh Bình nhận xét: “Từ góc nhìn của người tiêu dùng Việt, có thể họ chưa đánh giá cao Karoq về thiết kế vì trông có vẻ hiền lành và kích thước hơi nhỏ trong phân khúc. Các xe đối thủ thường làm bề thế hơn, hầm hố hơn, và kích thước cũng lớn hơn. Mặc dù vậy, khi ngồi và lái thực tế, Karoq mang tới những trải nghiệm khác hoàn toàn so với ấn tượng ban đầu về thiết kế và kích thước”.

Nói rõ hơn về sự khác biệt đó, anh Bình cho biết: “Chiếc xe này đi theo hướng thực dụng của châu Âu, tức là xe nhỏ gọn để dễ luồn lách trong phố, xử lý linh hoạt, nhưng bên trong lại rất rộng rãi, 4 người lớn ngồi hoàn toàn thoải mái trên các cung đường vừa qua. Máy móc rất tốt, xe chạy rất bốc trong đủ các điều kiện từ đường đèo tới quốc lộ và cao tốc, hộp số 8 cấp sang số mượt mà”.

Anh Bình cũng đánh giá cao độ hoàn thiện của Karoq, từ vật liệu da đến các chi tiết nhựa. Với mức giá hơn 1,1 tỷ đồng, phiên bản Sportline của Karoq mang lại trải nghiệm mà anh cho là hoàn toàn xứng đáng.

Không chỉ lái Kushaq và Slavia, anh Giáp cũng thử đổi sang Karoq để trải nghiệm. Anh cho biết: “Nếu so với Kushaq thì Karoq ghì hơn, đầm hơn, hộp số hoạt động mượt mà và êm ái hơn”.

“Ở tốc độ thấp, hộp số dưới cấp 3 vẫn còn đôi chút giật nhẹ, nhưng từ cấp 5 đến 8 thì êm và mượt hơn hẳn. Ở tốc độ 120 km/h, vòng tua chưa tới 2.000 vòng/phút nên xe chạy cao tốc rất êm ái. Khung gầm chắc chắn, khi băng qua mố cầu hay cống nổi gần như không cần giảm phanh, xe vẫn ổn định, không có hiện tượng văng đuôi. Khả năng tăng tốc của xe rất tốt, có nhiều chế độ cho mình tùy chọn theo cảm xúc cá nhân”, anh Giáp cho biết thêm.

Skoda Kodiaq: Chất lái và tiện nghi như xe sang cỡ lớn hơn

Kodiaq là mẫu xe lớn nhất hiện được Skoda phân phối tại Việt Nam. Bởi những ưu điểm về công suất máy cùng hệ dẫn động 4x4, những chiếc Kodiaq Sportline và Premium được sử dụng làm xe chốt đoàn và dẫn đoàn. Người cầm lái những chiếc xe này là instructor Dương Quang và Võ Phi.

Cầm lái một chiếc xe dẫn đoàn luôn khiến người lái phải tập trung cao độ và dễ dẫn đến căng thẳng. Tuy nhiên, với anh Dương Quang, ngồi sau vô-lăng chiếc Kodiaq không hề tạo ra chút lo âu nào, mà trái lại là hoàn toàn tự tin và thoải mái.

“Với một chiếc xe châu Âu như Kodiaq thì ấn tượng nhất vẫn là chất lái thực sự phấn khích. Với vai trò dẫn đoàn, mình liên tục phải tăng giảm tốc, thậm chí có lúc tăng tốc rất nhanh và gắt trên nhiều loại địa hình từ đường xấu đến mưa bão, nhưng xe vẫn cho cảm giác cực kỳ tự tin nhờ khung gầm chắc chắn và hệ thống lái chính xác. Sau hơn 2.000 km, mình vẫn không hề mỏi mệt, cảm giác như mỗi sáng mới bắt đầu hành trình”, anh Quang chia sẻ.

Bên cạnh đó, anh Quang còn đánh giá Kodiaq mang tới khả năng vận hành đầm chắc và chính xác cùng nhiều trang bị tiện nghi cao cấp và hiện đại giống như trên những chiếc xe sang cỡ lớn hơn như BMW X5 hay Audi Q7 với tầm giá hơn 4 tỷ đồng.

Cầm lái từ TP. HCM tới Hà Nội, băng qua những cung đường rừng, đường đèo núi lắt léo, nhưng anh Quang cho rằng chặng đường khiến ấn tượng nhất là quốc lộ và cao tốc.

Anh Quang chia sẻ thêm: “Quãng đường khiến mình ấn tượng là buổi chiều hôm bão đổ vào. Trên cao tốc 5B và đường 18, gió giật, mưa trắng trời, tầm nhìn gần như bằng không, mặt đường ướt và trơn nước. Thế nhưng mình vẫn giữ tốc độ 100-110 km/h một cách tự tin. Xe bám đường chắc chắn. Khi bật hệ thống đèn trong thời tiết xấu cộng với công nghệ LED ma trận phân luồng sáng cực kỳ thông minh, mình càng yên tâm hơn vì có thể quan sát rõ môi trường xung quanh trong điều kiện thời tiết xấu hay khi trời tối”.

Trong khi đó, anh Võ Phi lại thích nhất ở hệ thống treo thích ứng của Kodiaq. Hệ thống này cho phép tùy độ cứng/mềm theo mặt đường: cao tốc cứng chắc để thân xe ổn định; đèo/đường xấu chỉnh mềm hơn để người ngồi trong êm ái, đỡ say. Đặc biệt, việc tinh chỉnh hệ thống treo trên màn hình cho độ phản hồi gần như ngay tức thì.

Hành trình xuyên Việt “Từ Độc Lập tới Thống Nhất” đã cho thấy bộ tứ Skoda Slavia, Kushaq, Karoq và Kodiaq không chỉ là những mẫu xe “trên giấy” mà thực sự chứng minh được năng lực trên đủ loại địa hình của Việt Nam. Trong số 4 mẫu xe trên, Kushaq và Slavia được sản xuất trong nước, có thể sẽ xuất khẩu đi các nước trong khu vực, bởi hãng đã đặt ra chiến lược biến Việt Nam thành trung tâm của Skoda trong Đông Nam Á.