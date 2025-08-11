Chuyên gia: Cuộc gặp Putin-Trump sẽ hé lộ nét chính thỏa thuận về Ukraine

Ngày 10/8, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân tại Đại học Mỹ Peter Kuznick đưa ra bình luận về cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska.

Ông Kuznick cho rằng: "Bất chấp mọi phản đối đến từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, họ dường như sẵn sàng cho cuộc gặp, cùng với sự ủng hộ từ cả đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Mỹ, đây là bước đi rất tích cực, đúng hướng.

Ít nhất phải có một thỏa thuận phác thảo, nếu không tôi không nghĩ họ sẽ tổ chức một cuộc họp như vậy".

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mũ Donald Trump (phải). (Ảnh: Reuters)

Theo ông, những người phản đối cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin diễn ra đa phần tập trung vào việc phản đối ý tưởng buộc Ukraine phải nhượng bộ đất đai, việc Tổng thống Zelensky không có mặt tại cuộc họp; việc Ukraine phải từ bỏ mong muốn gia nhập NATO...

Ông Kuznick cũng đề xuất tổ chức nhiều cuộc gặp với sự tham gia của nhà lãnh đạo Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ.

" Điều tôi mong muốn là cuộc gặp tiếp theo giữa ông Trump, ông Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ kỷ niệm Thế chiến II ở Trung Quốc. Sẽ tốt hơn nữa nếu Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cũng tham gia", ông Kuznick nói.

Hôm 8/8, ông Trump cho biết ông dự kiến gặp Tổng thống Putin tại Alaska vào ngày 15/8. Thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp đã được trợ lý chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận.

Theo thông tin từ ông Ushakov, Nga - Mỹ sẽ tập trung thảo luận về những kịch bản nhằm đạt hòa bình lâu dài ở Ukraine. Điện Kremlin hy vọng những cuộc gặp tiếp theo giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra trên đất Nga sau cuộc hội đàm tại Alaska.

Hiện tại, Moskva cũng đang bắt đầu thảo luận chi tiết với Washington về kế hoạch diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, về đề xuất của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff với việc tổ chức cuộc gặp ba bên có cả Tổng thống Zelensky, ông Ushakov nhấn mạnh Nga "không bình luận gì về điều này".

Tính đến sáng 11/8, tờ Washington Post đưa tin Tổng thống Zelensky vẫn chưa được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8. Dù một số nguồn tin nói khả năng ông Zelensky tham gia vẫn “có thể” và kế hoạch “chưa cố định”.

Về việc chọn địa điểm tổ chức tại Alaska, quan chức Nhà Trắng cho biết Alaska là tiểu bang gần Nga nhất của Mỹ. Năm 2021, chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden cũng có các cuộc đàm phán với Trung Quốc tại Anchorage, Alaska.

Ông Trump cũng cung cấp rất ít thông tin chi tiết về cuộc gặp, như các vùng lãnh thổ nào có thể được trao đổi hoặc những trọng tâm chính nào sẽ được bàn luận, vì ông nói về cuộc gặp khi đang chủ trì ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Armenia - Azerbaijan và không muốn làm lu mờ sự kiện này.