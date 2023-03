Chuyên gia châu Âu: Hãy tránh xa mẫu iPhone này của Apple, trừ phi gặp giá hời!

Đã 6 tháng kể từ khi iPhone 14 và iPhone 14 Plus ra mắt, đây là lúc đánh giá xem những mẫu điện thoại "thuộc hàng cao cấp nhưng giá mềm hơn (so với bản Pro/Pro Max)" của Apple đang "già" đi như thế nào.

Mốc 6 tháng trong vòng đời của một chiếc điện thoại cũng rất quan trọng đối với những người dùng nào đang phân vân nên mua iPhone 14 ngay lúc này, hay đợi thêm 6 tháng nữa để tậu iPhone 15.

Chuyên gia công nghệ Martin Filipov của tờ Phone Arena (trụ sở tại Varna, Bulgaria) mới đây có bài viết nhận định: 6 tháng sau khi ra mắt, iPhone 14 là bản nâng cấp "tệ nhất từ trước đến nay" của Apple.

Tại sao lại như vậy?

Kém ấn tượng hơn cả iPhone XS

Theo Filipov, khi nghĩ tới đối thủ cạnh tranh tiềm năng của iPhone 14 trong số các bản nâng cấp iPhone từ trước tới nay của Apple, anh lựa chọn iPhone XS.

Bề ngoài, iPhone XS trông giống hệt như người tiền nhiệm iPhone X nhưng đã có những nâng cấp đáng kể bên trong. Nó được trang bị chip A12 Bionic mới và có RAM 4GB (so với 3GB trên iPhone X). Apple cũng nâng cấp khả năng chống nước và bụi từ chuẩn IP67 lên chuẩn IP68.

Chất lượng ảnh từ iPhone XS (phải) được cải thiện rõ rệt so với iPhone X.

Đáng chú ý, mặc dù trông như bản sao của iPhone X nhưng XS là thay đổi thuộc hàng lớn nhất từ phía Apple trong cách tiếp cận chụp ảnh trên iPhone. Chỉ riêng điều này thôi đã khiến iPhone XS trở thành một trong những bản nâng cấp camera iPhone lớn nhất từ trước đến nay.

Hào quang của nó cũng đã tự động trao cho iPhone 14 danh hiệu "bản nâng cấp iPhone tầm thường nhất".

"Nếu chúng ta đồng tình rằng iPhone X đại diện cho bản nâng cấp iPhone đáng kể nhất từ phía Apple thì iPhone 14 chính là bản nâng cấp mờ nhạt nhất" – Filipov nhận định.

iPhone 14 cải tiến theo hướng gây tranh cãi

- RAM 6GB thay vì RAM 4GB

- Cải tiến nhẹ về camera (khẩu độ f/1.5 so với f/1.6), chất lượng ảnh tốt hơn một chút trong các bức ảnh thiếu sáng.

Trên đây ít nhiều là những nâng cấp mà bạn có thể mong đợi nếu chuyển từ iPhone 13 sang iPhone 14. Chúng cho thấy đây là bản nâng cấp tầm thường nhất chúng ta từng chứng kiến. Thế nhưng, điều đáng nói ở chỗ, iPhone 14 không chỉ là một bản nâng cấp nhỏ, mà còn là bản nâng cấp gây nhiều tranh cãi.

iPhone 14 vướng phải hai tranh cãi lớn.

Một phần nguyên nhân là do Apple quyết định dùng chip cũ cho điện thoại mới (sử dụng chip của iPhone 13 Pro cho iPhone 14). Điều đó đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phía cộng đồng mạng.

Mặc dù nó không tác động lớn (theo hướng tiêu cực) tới doanh số bán hàng nhưng vẫn khiến iPhone 14 khó giành được thiện cảm hơn.

Bên cạnh đó, iPhone 14 đã trở thành mẫu iPhone đầu tiên được xuất xưởng mà không có khay SIM vật lý (chỉ ở Mỹ). 6 tháng sau khi ra mắt, điều này vẫn còn gây tranh cãi như ngày đầu tiên iPhone 14 được trình làng.

Mặc dù mang tới những thiết bị phần cứng tuyệt vời, thời lượng pin tốt và hỗ trợ phần mềm lâu nhất so với bất cứ chiếc flagship nào, nhưng iPhone 14 vẫn nhận được danh hiệu "bản nâng cấp kém thú vị nhất" và thậm chí là "bản nâng cấp gây tranh cãi nhất".

Đừng mua iPhone 14, trừ khi gặp giá hời!

Theo Filipov, "dù bạn có mua gì, cũng đừng mua iPhone 14 trừ phi gặp giá hời".

iPhone 14 Plus cũng là một phần trong kế hoạch thất bại của "Táo khuyết". Apple đã cố gắng gây ấn tượng với người dùng bằng một mẫu iPhone cỡ lớn – iPhone 14 Plus. Thế nhưng doanh số thảm hại của iPhone 14 Plus đã cho chúng ta thấy kế hoạch của Apple không thực sự hiệu quả.

Filipov khuyên người dùng nên chờ iPhone 15.

Nhiều người dùng thông minh đang lựa chọn iPhone 13 thay vì iPhone 14 vì giá rẻ hơn và trông hai mẫu tương đương nhau.

Nếu bạn đang tìm mua một chiếc iPhone mới thì theo Filipov, lựa chọn hợp lý nhất lúc này là đợi iPhone 15 hoặc iPhone SE 4.

iPhone 15 được trang bị "Đảo thích ứng" (Dynamic Island), camera chính 48MP với khả năng thu phóng quang học 2x, thiết kế viền cong tinh tế hơn và có cổng sạc USB-C. Trong khi đó, thế mạnh của iPhone SE 4 là giá cả phải chăng.