Chuyên gia châu Âu: "Chỉ cần làm đúng 1 việc này, tương lai bóng đá Việt Nam sẽ cực tươi sáng”

"Bóng đá Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn nhờ vào niềm đam mê và sự đầu tư dành cho các cầu thủ. Từ năm 2018, chúng ta đã chứng kiến sự tăng tốc rõ rệt trong việc phát triển bóng đá trẻ với sự đầu tư rõ ràng của VFF, cũng như các học viện bóng đá, ví dụ như PVF chẳng hạn".

Đó là chia sẻ của HLV thể lực Cédric Roger – người đã gắn bó 7 năm với bóng đá Việt Nam – trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Naver (Hàn Quốc) mới đây. Vị chuyên gia Pháp nhấn mạnh rằng với đầu tư đúng hướng, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể vươn xa hơn trên bản đồ châu lục.

Chuyên gia Cedric Roger đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc ở châu Âu, châu Phi và châu Á, Cédric Roger là trợ lý huấn luyện viên thể lực cho nhiều cấp độ đội tuyển Việt Nam, từ các lứa U cho đến ĐTQG nam và nữ.

Cũng bởi vậy, ông Cedric Roger có am hiểu sâu về tầm quan trọng của công tác đào tạo trẻ tại Việt Nam:

"Khi có hệ thống phát triển tài năng trẻ bài bản, bóng đá Việt Nam sẽ từng bước nâng cao tiêu chuẩn. Sự hiểu biết về kỹ thuật cũng như chiến thuật của các cầu thủ trẻ sẽ được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt, sự kết hợp giữa đầu tư cơ sở hạ tầng và tầm nhìn dài hạn khiến tôi tin rằng tương lai của bóng đá Việt Nam rất tươi sáng".

Ông Roger hỗ trợ nhiều cấp độ đội tuyển Việt Nam trong những năm qua.

Chuyên gia người Pháp nói tiếp: "Bóng đá Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào phát triển bóng đá trẻ vì đó là chân đế của một nền bóng đá, nó cần phải rộng và vững chắc.

Trẻ em cần được tiếp cận cách đào tạo bóng đá có hệ thống, giáo dục huấn luyện ở cấp độ quốc tế và cải thiện cơ sở hạ tầng như sân bãi, tập luyện, y tế... Việt Nam đã và đang đi đúng hướng, nhưng đây là cuộc đua marathon. Nếu tiếp tục đầu tư đều đặn từ góc nhìn dài hạn, tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ rất tươi sáng".

Chuyên gia Cedric Roger là người luôn tận tâm với công việc.

Chia sẻ về thành tích đáng nhớ nhất trong 7 năm qua cùng bóng đá Việt Nam, vị HLV người Pháp không giấu được sự tự hào: "Việc cùng tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup 2023 là thành tựu đáng nhớ nhất với tôi, bởi tham dự World Cup là mục tiêu tối thượng của mọi nền bóng đá.

Các cầu thủ và ban huấn luyện không bao giờ bỏ cuộc, chúng tôi làm việc chăm chỉ liên tục. Sự cống hiến cùng niềm đam mê đã được đền đáp bằng tấm vé dự VCK World Cup 2023. Khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ bị lãng quên trong suốt cuộc đời tôi".

Ngoài tấm vé dự World Cup cùng tuyển nữ Việt Nam, ông Cedric Roger còn cùng tuyển nam vô địch AFF Cup 2024, cùng U23 Việt Nam lên ngôi tại giải vô địch Đông Nam Á 2025.

Trải qua 20 năm làm bóng đá, công tác tại 9 quốc gia từ Tây Phi, Bắc Phi, Trung Đông, Trung Quốc rồi Việt Nam, lý do ông Roger ở lại Việt Nam suốt 7 năm cũng xuất phát từ tình yêu với mảnh đất này: "Tôi gắn bó suốt những năm qua vì niềm vui khi đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển bóng đá Việt Nam, tình cảm ấm áp của người hâm mộ và sự phát triển rõ rệt của bóng đá nơi đây".

Cuối cùng, ông Roger kết lại: "Hiện tại tôi rất hạnh phúc khi được là một phần của quá trình nâng cao trình độ bóng đá Việt Nam. Nếu có thể, tôi muốn ở lại Việt Nam và tiếp tục hành trình này. Tôi tin vào tiềm năng của bóng đá Việt Nam và cam kết đóng góp vào sự phát triển của nó. Niềm đam mê và sự nhiệt huyết ở đây thực sự truyền cảm hứng cho công việc của tôi".

