Chuyên gia bóng đá Malaysia hé lộ hành động “lừa dối” của LĐBD nước nhà

Liên quan tới vụ lùm xùm nhập tịch của tuyển Malaysia, ngày 22/10, chuyên gia bóng đá nổi tiếng của nước này, Datuk Dr Pekan Ramli, đã gây chú ý khi đưa ra những phát biểu nhằm bóc mẽ LĐBD Malaysia (FAM).

Theo ông Datuk Dr Pekan Ramli, FAM không trực tiếp quản lý ĐTQG mà lại giao nhiệm vụ này cho một đơn vị khác. Vị chuyên gia này còn dùng từ “lừa dối” để nói về những hành động của FAM.

Chuyên gia Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng những án phạt mà FIFA áp dụng với bóng đá Malaysia, chính là một bài học lớn cho ban lãnh đạo của FAM, đồng thời liên đoàn cũng là tổ chức phải chịu mọi trách nhiệm:

"Một bài học cho ban lãnh đạo FAM hiện tại, và cũng là một bài học lớn cho ban lãnh đạo FAM tương lai. FAM cần tự mình quản lý đội tuyển quốc gia, chứ không phải phó mặc cho người khác. Hiện tại, FAM giống như một 'nhân viên văn phòng', một người chạy việc vặt” – ông Datuk Dr Pekan Ramli công kích.

Chuyên gia Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng FAM đã lừa dối người hâm mộ.

Trước đó, FAM đã tổ chức một cuộc họp báo để giải thích những diễn biến mới nhất liên quan đến án phạt của FIFA và quá trình kháng cáo đang diễn ra. Tuy nhiên, buổi họp báo đã không trả lời được một số câu hỏi quan trọng, do đó đã vấp phải sự chỉ trích từ những người ủng hộ.

Trong khi đó, chuyên gia Pekan Ramli cũng nhắc nhở rằng việc đình chỉ ngay lập tức chức vụ Tổng thư ký FAM không nên được dùng làm cái cớ để che đậy những điểm yếu thực sự trong việc quản lý vấn đề này.

"Đừng nghĩ rằng việc đình chỉ Tổng Thư ký ngay lập tức có nghĩa là mọi câu hỏi đã được giải đáp. Đừng đổ lỗi hoàn toàn cho một cá nhân và nói rằng ông ta làm giả tài liệu. Điều này thật bất công”.

"Họ nói rằng FAM là người lựa chọn cầu thủ, v.v. Đừng lừa dối chúng tôi. Đừng lừa dối người hâm mộ bóng đá nước nhà” – ông Pekan Ramli nói.

Được biết, FAM đã giao phó việc quản lý ĐTQG cho đơn vị bên ngoài, đó là Ban quản lý đội tuyển quốc gia (Malaysia NT), thay vì trực tiếp điều hành. Trước đó, FAM và 7 cầu thủ (Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca) đã bị Ủy ban kỷ luật FIFA xử lý sau khi bị phát hiện vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) về hành vi làm giả tài liệu.

FAM đã đệ đơn kháng cáo lên FIFA và dự kiến quyết định cuối cùng từ LĐBĐ thế giới sẽ được đưa ra vào ngày 30/10.