Tuyển Malaysia thua ngược đầy kịch tính, gặp mối lo lớn trước “đại chiến” tuyển Việt Nam

Nhằm chạy đà cho SEA Games 33 vào cuối năm nay, tuyển nữ Malaysia vừa có trận đấu giao hữu gặp Hồng Kông (Trung Quốc).

Dù phải chơi trên sân khách nhưng các cô gái Malaysia đã nhập cuộc tốt hơn và có bàn mở tỷ số từ rất sớm ở phút 11 sau pha dứt điểm của Fazira Sani.

Bàn thắng sớm giúp tuyển nữ Malaysia chơi hứng phấn. Trong khi đó, Hồng Kông bị căng thẳng về mặt tâm lý. Hệ quả là đại diện của Đông Nam Á có thêm bàn nhân đôi cách biệt ở phút 30 sau pha dứt điểm chuẩn xác của Najwa.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Malaysia vẫn bộc lộ những khuyết điểm, và đây là lý do khiến họ để thủng lưới ở phút 42.

Sang hiệp hai, Malaysia không còn duy trì được sự chủ động về thế trận. Khi hàng công chơi không hiệu quả, hệ thống phòng ngự của họ lại mắc lỗi dẫn tới việc phải trả giá bằng những bàn thua chóng vánh. Chỉ trong vòng khoảng hơn 7 phút (từ 60-67), tuyển nữ Malaysia để Hồng Kông ghi liền 2 bàn.

Dẫn trước 2 bàn song tuyển nữ Malaysia vẫn thua ngược.

Trong những phút còn lại, tuyển nữ Malaysia dồn lên tấn công song không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, Malaysia để thua ngược với tỷ số 2-3.

Đáng lưu ý, tuyển nữ Malaysia sẽ nằm cùng bảng B với tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 33 (cùng với Myanmar và Philippines). Trong số 4 đội ở bảng này, Malaysia vẫn bị đánh giá yếu nhất, trong khi Việt Nam và Philippines có trình độ khá cân bằng.

Việc thua ngược Hồng Kông đã khiến tuyển nữ Malaysia bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu và lỗ hổng phòng ngự. Nếu không cải thiện được những “tử huyệt” này, tuyển Malaysia rất nhiều khả năng sẽ trở thành “nạn nhân” của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games sắp tới.