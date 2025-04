Chuyên gia Bỉ chia sẻ về an toàn giao thông bền vững

Tọa đàm “Đồng hành vì an toàn đường bộ: Hợp tác Việt Nam - Bỉ nhằm tăng cường an toàn đường bộ thông qua đào tạo và nghiên cứu thực tế ảo”

Sáng 3/4, nhân chuyến thăm chính thức của Vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, phái đoàn cấp cao Bỉ, cùng đại diện các trường đại học và doanh nghiệp quốc gia này đã tham dự Tọa đàm hợp tác Việt Nam - Bỉ với chủ đề “Đồng hành vì an toàn đường bộ: Hợp tác Việt Nam - Bỉ nhằm tăng cường an toàn đường bộ thông qua đào tạo và nghiên cứu thực tế ảo”, do ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) và Đại học Hasselt, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đồng tổ chức.

Tiếp cận tầm nhìn Zero về giao thông Việt Nam

Ông Lê Kim Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, với tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội nhanh chóng và sự gia tăng cơ giới hóa, Việt Nam đã thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông.

Dữ liệu thống kê cho thấy, Việt Nam đã thực hiện thành công các mục tiêu của "Thập kỷ hành động về An toàn đường bộ 2011-2020" do Liên Hợp Quốc đề ra trong Nghị quyết 64 năm 2010.

Theo đó, Việt Nam là một trong số ít quốc gia giảm được gần một nửa số người chết do tai nạn giao thông trong năm 2020 so với năm 2011.

Toàn cảnh Tọa đàm hợp tác Việt Nam - Bỉ do ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) và Đại học Hasselt, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đồng tổ chức. (Ảnh: Quốc Hải)

"Việt Nam đang hướng đến tầm nhìn Zero - hướng tới một hệ thống giao thông không có tình trạng tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng - là một mục tiêu đầy tham vọng nhưng dựa trên cơ sở khoa học và mang tính nhân văn sâu sắc. Cách tiếp cận này thể hiện sự thay đổi tư duy cốt lõi: Tai nạn giao thông không phải là điều tất yếu, mà là kết quả của những thiếu sót trong hệ thống giao thông mà chúng ta hoàn toàn có thể và cần phải khắc phục", ông Thành nói.

Từ đó, Việt Nam khẳng định cam kết theo đuổi mục tiêu Tầm nhìn Zero trong tương lai bằng việc tăng cường hiệu quả quản lý, đổi mới chính sách và ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong quản lý an toàn giao thông, cải thiện hạ tầng, phương tiện, người tham gia giao thông và ứng phó sau tai nạn.

Nhiều giải pháp phát triển giao thông bền vững

Tại tọa đàm, GS.TS Davy Janssens - Viện Nghiên cứu Giao thông, Đại học Hasselt đã trình bày tham luận với Chủ đề “From Classroom to Smart Cities: Understanding and Improving Traffic Safety with Emerging Technologies” (Từ lớp học đến các thành phố thông minh: hiểu và cải thiện an toàn giao thông với các công nghệ mới).

Tham luận đã chia sẻ về công nghệ và kỹ thuật mới đang được ứng dụng tại Bỉ nhằm đổi mới giáo dục an toàn giao thông và di chuyển trong đô thị.

GS.TS Davy Janssens - Viện Nghiên cứu Giao thông, Đại học Hasselt.

Đặc biệt, dự án Route2School của Đại học Hasselt với mục tiêu cải thiện hạ tầng cho người tham gia giao thông dễ tổn thương, đặc biệt là học sinh cũng đã được đề cập trong phiên với những cách tiếp cận hữu ích để Việt Nam học hỏi.

PGS.TS Trịnh Tú Anh - Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và quản lý UEH cho biết, dự án Route2school được phát triển bởi IMOB (ĐH Hasselt, Bỉ) đã được UEH đưa vào Việt Nam nhằm giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông của thanh thiếu niên thông qua 2 nền tảng là ứng dụng e-learning gamified với tình huống giao thông thực tế và VR Cycling giúp luyện tập kỹ năng lái xe an toàn.

GS.TS Sử Đình Thành - Giám đốc UEH phát biểu tại tọa đàm.

GS.TS Sử Đình Thành - Giám đốc UEH bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đối tác Việt Nam và Bỉ đã luôn đồng hành, và mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác vì một tương lai an toàn và bền vững hơn.

“Trong nhiều năm qua, Việt Nam và Bỉ đã cùng chia sẻ cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. An toàn giao thông - một vấn đề trọng yếu của cả hai quốc gia - luôn là trọng tâm trong mối quan hệ hợp tác của hai bên. Sự đồng hành của hai quốc gia trong việc tìm kiếm các giải pháp dựa trên tri thức được thể hiện rõ qua quan hệ hợp tác bền chặt giữa các tổ chức giáo dục và nghiên cứu", ông Thành nói.

PGS.TS Trịnh Tú Anh - Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và quản lý UEH trình bày tham luận tại tọa đàm.

Theo ông Thành, quan hệ hợp tác này đã không ngừng phát triển, bao gồm các chương trình đào tạo chuyên sâu cũng như các nghiên cứu chung nhằm nâng cao an toàn giao thông tại Việt Nam. Các chương trình thạc sĩ về khoa học giao thông và các khóa đào tạo chuyên sâu dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn giao thông cũng đã mang lại lợi ích đáng kể cho nhiều sinh viên Việt Nam.

"Chúng ta đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách về an toàn giao thông, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ và giới học thuật”, GS.TS Sử Đình Thành, nhấn mạnh.