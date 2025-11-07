Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ , trong vài ngày tới, không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông sẽ tác động đến khu vực phía Bắc nước ta, sau đó được bổ sung thêm vào ngày 11-12/11.

Cùng thời điểm này, cơn bão mới (tên quốc tế bão Fung-wong) đang hoạt động ngoài khơi Tây Thái Bình Dương có thể di chuyển vào khu vực phía Đông Bắc Biển Đông.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo bão Fung-wong đang mạnh lên, khả năng đi vào Biển Đông đầu tuần tới, trở thành bão số 14.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Lê Đình Quyết , Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, cho biết: “Nếu duy trì hướng di chuyển hiện nay, khoảng ngày 10-11/11, bão Fung-wong có thể tiến vào Biển Đông và khả năng trở thành cơn bão số 14 trong năm 2025. Cường độ bão dự báo rất mạnh, song khả năng tác động trực tiếp đến đất liền Việt Nam là không cao”.

Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), sáng 7/11, bão Fung-wong đạt cấp 11, giật cấp 14, đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 25 km/h. Dự kiến trong hôm nay, bão sẽ tiếp tục mạnh lên, có thể đạt cấp siêu bão trước khi áp sát đảo Luzon (Philippines). Sau đó, hoàn lưu bão được dự báo tiến vào vùng Bắc Biển Đông trong khoảng ngày 11/11.

Các mô hình dự báo quốc tế cho thấy, bão Fung-wong ít có khả năng đi thẳng vào đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, do phạm vi hoàn lưu rộng, bão có thể gây gió mạnh, mưa lớn và sóng cao tại khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đang theo dõi sát diễn biến cơn bão này. Dù hiện bão di chuyển theo hướng Bắc, nhưng quỹ đạo có xu hướng lệch dần về phía Tây, nên cần tiếp tục cập nhật các bản tin mới để có phương án ứng phó phù hợp.

Trong khi đó, bão số 13 - Kalmaegi vừa đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk trong đêm 6/11, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đến sáng nay (7/11), bão đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do hoàn lưu sau bão kết hợp mưa lớn kéo dài.