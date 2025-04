Chuyên gia ấn tượng khi hệ thống giám sát an toàn S2S của Xanh SM tuyệt đối bảo vệ khách hàng

Giải pháp an toàn trong bối cảnh giao thông đô thị phức tạp

S2S - Secure to Safe là hệ thống giám sát an toàn được Xanh SM trang bị trên các dòng taxi điện của hãng, bắt đầu được triển khai từ ngày 22/4. S2S bao gồm camera giám sát trong và ngoài xe, nút khẩn cấp ở cả vị trí tài xế và hành khách, cảm biến thông minh cùng phần mềm tích hợp AI giúp phân tích hành vi và phát hiện bất thường theo thời gian thực. Khi có sự cố hoặc dấu hiệu nguy hiểm, hệ thống lập tức phát tín hiệu tới Trung tâm điều hành để kích hoạt quy trình hỗ trợ khẩn cấp như huy động sự hỗ trợ của các tài xế Xanh SM gần nhất hoặc cơ quan chức năng.

Chuyên gia giao thông Phùng Đức Trọng cho rằng, bước đi của hãng taxi điện Việt Nam là hợp lý, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng và bắt kịp xu thế quốc tế.

Ông Trọng cho biết, việc trang bị hệ thống camera giám sát trong xe taxi đã trở thành thông lệ phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển, được xem là giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao an toàn, minh bạch và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách. Đơn cử như tại Úc, các bang như Victoria và New South Wales đã quy định tất cả taxi đều phải lắp camera để phòng ngừa hành vi phạm pháp, bảo vệ tài xế và hành khách, đồng thời làm rõ các tranh chấp khi có khiếu nại. Trong khi đó, ở Mỹ, Ủy ban Taxi và Limousine Thành phố New York (TLC) cũng đã áp dụng quy định tương tự từ những năm 2000.

"Tại Việt Nam, trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng phức tạp, đây được xem là một giải pháp cần thiết, nên được khuyến khích và nhân rộng nhằm bảo vệ quyền lợi của cả tài xế lẫn hành khách, đồng thời tạo dựng môi trường di chuyển văn minh", ông Trọng khẳng định.

Vị chuyên gia phân tích, hệ thống giám sát như S2S có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa và xử lý các hành vi tiêu cực hoặc tình huống khẩn cấp trên xe. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi và phát hiện bất thường – như bạo lực, sử dụng chất kích thích – giúp hệ thống có thể phát hiện sớm nguy cơ tiềm ẩn, đồng thời đưa ra phản hồi tức thì. Đặc biệt, khả năng kết nối trực tiếp nút bấm khẩn cấp với Trung tâm điều hành giúp tối ưu hóa tốc độ xử lý tình huống, tăng cường hiệu quả hỗ trợ tại chỗ cho cả tài xế và hành khách, nhất là trong những khung giờ đêm hoặc khu vực ít người qua lại.

"Công nghệ mà Xanh SM đang triển khai với hệ thống S2S đặc biệt hữu ích. Đây không chỉ là công cụ giám sát, mà còn là một lớp phòng vệ thông minh giúp ngăn chặn sớm nhiều tình huống rủi ro, trước khi chúng kịp xảy ra", ông Trọng nhấn mạnh.

Giám sát thông minh, tôn trọng quyền riêng tư của người dùng

Từ góc nhìn công nghệ, nhiều chuyên gia cũng ấn tượng với cách tiếp cận của S2S khi chú trọng bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Chuyên gia công nghệ Nguyễn Minh Long – người có nhiều năm nghiên cứu về ứng dụng AI và bảo mật dữ liệu nhận định rằng, chính sách bảo mật thông tin của S2S đã được tính toán rất kĩ với các quy định hướng về người dùng như chỉ kích hoạt camera giám sát trong các khung giờ rủi ro cao (từ 22h đến 6h sáng) hoặc khi khách có yêu cầu ngay từ khi đặt xe trên ứng dụng.

Xanh SM tìm được sự cân bằng giữa việc đảm bảo an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của hành khách

Theo ông Long, những tính năng này thể hiện cam kết của Xanh SM trong việc tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

"Một giải pháp an toàn toàn diện cần cân bằng giữa phòng ngừa rủi ro và bảo vệ quyền riêng tư. S2S đã làm rất tốt điều này, khi mang lại an toàn vật lý, đồng thời xây dựng sự an tâm về mặt thông tin cho người dùng", ông Long khẳng định.

Theo giới chuyên gia, bằng việc kết hợp trí tuệ nhân tạo, cảnh báo sớm và phản ứng nhanh, Xanh SM đang tạo nên một hệ thống an toàn toàn diện, mang đến trải nghiệm minh bạch, đáng tin cậy cho cả tài xế và hành khách. Đây sẽ là cơ sở giúp tăng niềm tin của người dùng với Xanh SM nói riêng và dịch vụ taxi công nghệ hiện đại nói chung, từ đó giúp thị trường vận tải phát triển theo hướng bền vững hơn.

"Sự chủ động đầu tư vào những giải pháp tiên tiến, có chiều sâu như S2S đã giúp Xanh SM tạo ra sự khác biệt cũng như tạo nền móng cho một tương lai giao thông văn minh, an toàn và bền vững hơn tại Việt Nam", chuyên gia giao thông Phùng Đức Trọng nhận định.