Chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo nên thêm thứ này vào mật khẩu: Quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết

Trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng trở nên tinh vi, việc sở hữu một mật khẩu mạnh không còn đơn thuần là sự kết hợp giữa chữ cái và con số. Theo các chuyên gia an ninh mạng, có một "vũ khí" mới giúp mật khẩu của bạn trở nên gần như không thể bị bẻ gãy, đó chính là việc sử dụng các biểu tượng cảm xúc (emoji).

Rào cản toán học đối với tin tặc

Lý do chính khiến emoji trở thành một lớp bảo mật mạnh mẽ nằm ở sự phức tạp về mặt toán học. Thông thường, các cuộc tấn công bằng phương pháp "Brute Force" (thử sai liên tục) dựa trên bảng chữ cái, con số và các ký hiệu bàn phím tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khi một emoji được thêm vào, số lượng tổ hợp khả thi sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Thay vì chỉ chọn lựa trong khoảng 100 ký tự bàn phím thông thường, tin tặc sẽ phải đối mặt với danh sách hơn 3.600 biểu tượng cảm xúc khác nhau trong tiêu chuẩn Unicode. Điều này khiến các công cụ bẻ khóa mật khẩu truyền thống gặp khó khăn hơn gấp nhiều lần vì chúng không được lập trình sẵn để quét qua các tổ hợp biểu tượng phức tạp này.

Ưu thế của emoji so với ký tự truyền thống

Bên cạnh khả năng chống lại các cuộc tấn công tự động, emoji còn mang lại những lợi ích thiết thực trong việc ghi nhớ và nhập liệu. Việc ghi nhớ một chuỗi ký tự khô khan thường gây khó khăn cho người dùng, dẫn đến thói quen đặt mật khẩu yếu. Ngược lại, việc sử dụng các biểu tượng hình ảnh giúp người dùng dễ dàng ghi nhớ theo logic câu chuyện hoặc cảm xúc cá nhân, từ đó tạo ra những mật khẩu dài và phức tạp hơn nhưng vẫn dễ thuộc.

Một ưu điểm khác là emoji chiếm ít diện tích hiển thị nhưng lại chứa đựng giá trị dữ liệu lớn. Điều này đặc biệt hữu ích trên các thiết bị di động, nơi bàn phím emoji luôn sẵn có và việc nhập một biểu tượng đơn giản thường nhanh hơn việc tìm kiếm các ký tự đặc biệt trong các trang ký tự phức tạp.

Những lưu ý quan trọng

Mặc dù emoji mang lại lợi thế bảo mật rõ rệt, người dùng vẫn cần lưu ý đến tính tương thích của hệ thống. Không phải tất cả các trang web hoặc ứng dụng hiện nay đều hỗ trợ Unicode một cách đầy đủ. Trong một số trường hợp, việc sử dụng emoji có thể khiến bạn không thể đăng nhập nếu dịch vụ đó chỉ chấp nhận các ký tự chuẩn ASCII.

Để đảm bảo an toàn và tính tiện dụng, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên thử nghiệm emoji trên các dịch vụ hỗ trợ tốt như hệ điều hành Windows hoặc macOS trước khi áp dụng rộng rãi. Việc kết hợp emoji cùng với các phương thức xác thực đa nhân tố (MFA) sẽ tạo ra một hàng rào bảo mật vững chắc nhất, giúp bảo vệ danh tính trực tuyến trước những rủi ro ngày càng gia tăng trên không gian mạng.