Chuyên gia Ấn Độ: Cho rằng biến thể Omicron lây truyền gấp 6 lần Delta là sai khoa học

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 29/11 cho biết, biến thể Omicron có nguy cơ lây nhiễm trên toàn cầu rất cao và có thể gây hậu quả nghiêm trọng ở một số khu vực. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc phục hồi kinh tế sau đại dịch của nhiều quốc gia.

Trong một cuộc phỏng vấn, Tiến sĩ Anurag Agrawal, chuyên gia giải trình tự gen của Ấn Độ, cho biết không nên hoảng loạn trước sự xuất hiện của biến thể mới. “Bất kỳ nghiên cứu nào kết luận rằng biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao hơn 6 lần so với biến thể Delta là sai khoa học”, ông Agrawal nói.

“Chúng tôi biết rằng biến thể Omicron chứa những đột biến nguy hiểm. Khả năng miễn dịch hiện tại bị suy giảm đáng kể trước biến thể mới. Tuy nhiên, việc sử dụng đồ thị để biểu thị khả năng lây truyền của Omicron là điều sai khoa học”, ông Agrawal nhấn mạnh.

Chuyên gia Agrawal cho rằng điều cần thiết bây giờ là đưa ra những phản ứng hợp lý thay vì hoảng loạn. "Việc đình chỉ các chuyến bay là một ý tưởng tồi, đặc biệt là đối với các quốc gia không chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh. Bởi vậy, tôi không hiểu tại sao nhiều nước lại ngừng các chuyến bay", ông Agrawal nói.

Ngày 29/11, WHO đã khuyến cáo 194 quốc gia thành viên rằng sự gia tăng số ca lây nhiễm ở bất kỳ quốc gia nào cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. WHO cũng cho biết chưa ghi nhận ca tử vong nào liên quan đến biến thể mới. “Omicron có số lượng đột biến chưa từng có, một số đột biến liên quan đến tác động tiềm ẩn đối với quỹ đạo của đại dịch. Về tổng thể, nguy cơ lây nhiễm toàn cầu do biến thể mới được đánh giá là rất cao”, WHO nhận định.

WHO cho biết cần phải nghiên cứu thêm về biến thể Omicron, bao gồm khả năng né tránh kháng thể do vaccine tạo ra hoặc do từng mắc bệnh. Dữ liệu nghiên cứu dự kiến sẽ có trong vài tuần tới.

Tổng thống Joe Biden cho rằng biến thể Omicron là nguyên nhân đáng lo ngại chứ không phải nguyên nhân để hoảng loạn. Ông Biden thừa nhận Mỹ không sớm thì muộn sẽ ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron, đồng thời kêu gọi người dân đi tiêm chủng để phòng tránh nguy cơ nhiễm biến thể mới.

Một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Nam Phi, nơi biến thể Omicron được phát hiện lần đầu tiên, cho biết, còn quá sớm để kết luận biến thể này có gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn các biến thể trước đó hay không. Các nhà khoa học nói rằng sẽ mất nhiều tuần để biết được mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron./.