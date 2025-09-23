Chuyện gì xảy ra với Hoa hậu Hàn Quốc bị miệt thị ngoại hình?

Vào năm 2018, cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc trao vương miện cho thí sinh Kim Soo Min, 24 tuổi và đến từ tỉnh Gyeonggi. Tân Hoa hậu Hàn Quốc nhận được 45.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng) tiền thưởng và 45.000 USD tiền học bổng. Ở thời điểm đăng quang, cô là sinh viên ngành báo chí tại Cao đẳng Dickenson với ước mơ trở thành một nhà báo quốc tế.

Tuy nhiên, nhan sắc và thân hình của Kim Soo Min vấp phải nhiều sự phản đối từ công chúng. Cô có thân hình đầy đặn hơn so với tiêu chuẩn "mình dây" của showbiz Hàn Quốc. Gương mặt cô cũng bị cho là chưa đủ đẹp cho danh hiệu Hoa hậu. Điều này khiến nhiều netizen quá khích khủng bố cô là "béo và xấu".

Trang cá nhân của Hoa hậu Hàn Quốc 2018 ngập tràn những lời chỉ trích như: "Em gái tôi còn xinh hơn cô", "Cô mà là Hoa hậu Hàn Quốc sao? Trông cứ như cô gái hàng xóm vậy", "Trông cô bình thường quá", "Mới 22 tuổi mà trông như 30"... Điều này khiến Kim Soo Min phải chuyển tài khoản sang chế độ riêng tư nhằm "tránh bão".

Kim Soo Min bị chỉ trích, cho rằng không đủ xinh đẹp với chiếc vương miện Hoa hậu Hàn Quốc

Cô cũng có thân hình khỏe khoắn, đầy đặn khác với chuẩn mực "mình dây" của showbiz Hàn

Kim Soo Min phải chịu đựng sự thù ghét trong thời gian dài. Trong 1 cuộc phỏng vấn với Asian Boss, Hoa hậu Hàn Quốc 2018 còn rơi nước mắt. Cô hy vọng việc mình trở thành Hoa hậu có thể giúp đem đến những tiêu chuẩn tích cực, lành mạnh hơn về sắc đẹp: "Tôi ước gì việc mình xuất hiện trên sân khấu và màn ảnh có thể khiến các cô gái trẻ khác nghĩ rằng họ không hề béo khi có trọng lượng đó. Tôi cũng ước mình truyền cảm hứng cho các cô gái khác tự tin vào cơ thể, chấp nhận vẻ ngoài của mình. Tôi muốn thiết lập tiêu chuẩn nhan sắc lành mạnh hơn trên sân khấu, để người khác thêm tự tin vào vẻ ngoài của họ".

Kim Soo Min rơi nước mắt vì phải chịu đựng sự ghét bỏ vô cớ

Sau khi đăng quang, Kim Soo Min không tiến vào showbiz mà chọn trở lại Mỹ để tiếp tục việc học. Cô không chỉ tốt nghiệp trường Dickerson mà còn tiếp tục theo học tại Đại học Columbia danh tiếng, tốt nghiệp năm 2022.

Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc, Kim Soo Min tuyên bố mục tiêu là trở thành một nhà báo quốc tế, và giờ cô đã đạt được điều đó. Hiện tại, cựu Hoa hậu Hàn Quốc đang làm việc cho đài truyền hình BBC, trụ sở London, Anh Quốc. Trên trang cá nhân, Kim Soo Min thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống, công việc ở châu Âu.

Kim Soo Min không vào showbiz mà tập trung học tập, tốt nghiệp trường danh tiếng

Hiện cô đã trở thành nhà báo, sinh sống và làm việc tại London, Anh Quốc

Nguồn: Koreaboo