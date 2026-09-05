Chuyện gì xảy ra với điện thoại khi bạn cắm sạc qua đêm?

Khi bạn chìm vào giấc ngủ, chiếc smartphone nằm trên bàn sạc lại âm thầm bắt đầu một "ca làm việc đêm" đầy bận rộn.

Khoảng một thập kỷ trước, việc cắm sạc điện thoại qua đêm chỉ đơn thuần là nạp điện. Thiết bị của bạn duy trì mức điện áp cao nhất cho đến khi chạm mốc 100% và giữ nguyên trạng thái đó suốt đêm. Ngày nay, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Khi bạn chìm vào giấc ngủ, chiếc smartphone nằm trên bàn sạc lại âm thầm bắt đầu một "ca làm việc đêm" đầy bận rộn để tự dọn dẹp, huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) và tối ưu hóa hệ thống cho ngày mới.

Khi điện thoại được giữ ở mức sạc 100% trong nhiều giờ liền dưới điện áp và nhiệt độ tối đa, pin bên trong sẽ bị xuống cấp.

Các hệ thống sạc hiện đại tính toán thông minh thời điểm bạn thức dậy và cầm điện thoại. Dựa trên ước tính đó, nó sử dụng phương pháp sạc nhỏ giọt và tạm dừng khi pin đạt trên 80% để đảm bảo pin đạt 100% ngay trước khi bạn thức dậy.

Đó chỉ là một trong số những việc điện thoại của bạn âm thầm thực hiện khi đang sạc vào ban đêm. Trong khi bạn ngủ, điện thoại của bạn vẫn miệt mài làm việc, thực hiện đủ loại nhiệm vụ.

Huấn luyện mô hình AI bàn phím ngay trên thiết bị

Một trong những tiến trình bí mật nhất diễn ra ban đêm liên quan đến bàn phím Gboard của Google. Khi phát hiện thiết bị đang rảnh rỗi, kết nối Wi-Fi và cắm sạc, bộ điều phối hệ thống JobScheduler của Android sẽ kích hoạt cơ chế huấn luyện AI ngầm.

Mỗi ngày, ứng dụng Gboard ghi lại lịch sử gõ phím, tương tác sửa lỗi tự động và các gợi ý từ mà bạn chấp nhận. Dữ liệu này được lưu trữ cục bộ trong bộ nhớ máy. Đến đêm, máy chủ Google sẽ gửi một mô hình AI xuống điện thoại của bạn. Mô hình này tự huấn luyện dựa trên dữ liệu gõ phím thực tế của bạn để tạo ra các điểm dữ liệu toán học gọi là "độ dốc trọng số".

Sau khi hoàn tất, điện thoại chỉ gửi các chỉ số độ dốc trọng số này về máy chủ Google – tuyệt đối không gửi văn bản hay nội dung gõ phím thô của bạn. Phương pháp này được gọi là Học liên kết.

Dù Google áp dụng cơ chế mã hóa và chèn "nhiễu ngẫu nhiên" để bảo vệ quyền riêng tư, một số nghiên cứu an ninh mạng chỉ ra rằng vẫn tồn tại nguy cơ giải mã ngược để khôi phục chính xác các từ ngữ người dùng đã gõ. Dẫu vậy, đây vẫn là phương thức cốt lõi giúp tính năng dự đoán từ ngày càng chính xác mà không cần thu thập dữ liệu thô lên đám mây.

"Dọn dẹp nhà cửa" và bảo trì bộ nhớ hệ thống

Theo thời gian, bộ nhớ flash trên smartphone sẽ bị chậm đi do sự tích tụ của các tập tin rác, nhật ký hệ thống và các cơ sở dữ liệu ứng dụng bị phân mảnh. Nếu không được bảo trì, thiết bị sẽ nhanh chóng xuất hiện hiện tượng giật lag khi truy xuất dữ liệu.

Đêm xuống, JobScheduler nhận biết trạng thái nghỉ của máy để khởi chạy chuỗi quy trình bảo trì chuyên sâu. Tiến trình này bắt đầu bằng việc giải phóng các khối bộ nhớ flash chưa được xóa sạch, đảm bảo tốc độ đọc/ghi của phần cứng luôn ở mức tối ưu.

Tiếp theo, hệ thống tiến hành dọn dẹp và tái cấu trúc các cơ sở dữ liệu ứng dụng. Sự sắp xếp lại này giúp các ứng dụng truy xuất dữ liệu mượt mà hơn, hạn chế tối đa hiện tượng hoãn vô thời hạn hoặc văng ứng dụng.

Sau cùng, hệ thống sẽ quét và loại bỏ toàn bộ các tập tin rác phát sinh trong ngày cùng các tập tin "mồ côi" không còn sử dụng. Nhờ quy trình dọn dẹp âm thầm này, dung lượng bộ nhớ khả dụng luôn được giải phóng mỗi sáng bạn thức dậy.

Trợ lý AI âm thầm phân loại toàn bộ thư viện ảnh

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao ứng dụng Thư viện hay Google Photos có thể tự động nhóm ảnh người thân, thú cưng, hay cho phép tìm kiếm chính xác bằng các từ khóa như "xe hơi", "bãi biển" hay "hóa đơn"? Quá trình phân tích hàng nghìn bức ảnh tiêu tốn lượng tài nguyên tính toán rất lớn, và smartphone chọn khoảng thời gian sạc đêm để thực hiện toàn bộ khối lượng công việc nặng nhọc này.

Khi máy đáp ứng đủ điều kiện nghỉ ngơi và cắm sạc, dịch vụ quét truyền thông sẽ điểm lại toàn bộ ảnh mới chụp hoặc mới chỉnh sửa. Dữ liệu này được lưu vào kho lưu trữ trung tâm MediaStore của hệ thống.

Khác với cơ chế của bàn phím Gboard, toàn bộ tiến trình phân tích thư viện ảnh này diễn ra 100% trên thiết bị, hoàn toàn không gửi bất kỳ hình ảnh nào của bạn lên máy chủ bên ngoài.

Tối ưu hóa mã nguồn giúp ứng dụng khởi chạy tức thì

Nếu từng sử dụng các phiên bản Android cũ, bạn chắc hẳn còn nhớ khoảng độ trễ khó chịu mỗi khi nhấn vào biểu tượng ứng dụng. Sự chênh lệch về độ mượt khi mở ứng dụng giữa Android và iOS từng là chủ đề tranh cãi kéo dài. Giờ đây, khoảng cách đó đã gần như bị xóa bỏ nhờ cơ chế tối ưu hóa mã nguồn ban đêm.

Kể từ phiên bản Android 7 (Nougat), Google đã cải tiến môi trường thực thi Android Runtime (ART) theo cơ chế thông minh hơn. Nhờ tiến trình biên dịch trước này, vào ngày hôm sau, bộ xử lý (CPU) không còn phải tốn thời gian biên dịch mã ứng dụng ngay lúc bạn chạm tay vào màn hình. Kết quả là ứng dụng bật mở ngay lập tức, đem lại trải nghiệm phản hồi tức thì.

Chiếc smartphone hiện đại khi cắm sạc qua đêm không hề rơi vào trạng thái "đóng băng". Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hệ thống sạc thông minh giúp bảo vệ tuổi thọ pin và bộ điều phối JobScheduler thực hiện các tác vụ ngầm chính là bí mật đằng sau một thiết bị luôn mượt mà, thông minh và sẵn sàng đồng hành cùng bạn mỗi ngày.