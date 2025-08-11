Chuyện gì xảy ra khiến Trương Bá Chi mỉa mai: “Bọn trẻ cần cha chứ không phải một tờ chi phiếu”?

Cách đây không lâu, Tạ Chấn Hiên (Lucas) - quý tử của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đã đón sinh nhật 18 tuổi. Netizen phát hiện Tạ Đình Phong không chỉ vắng mặt trong dịp quan trọng của con trai, mà còn chẳng hề gửi tin nhắn chúc phúc trên mạng xã hội. Điều này khiến công chúng phải đặt dấu chấm hỏi to đùng về việc nam diễn viên Tiểu Ngư Nhi Và Hoa Vô Khuyết có hoàn thành trách nhiệm của người cha hay không.

Con trai cả của Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi chính thức trưởng thành.

Đáp trả lại những lời ra tiếng vào, phòng làm việc của Tạ Đình Phong đã “phản kích” bằng cách tung loạt ảnh cũ, chẳng hạn như vào dịp Tết Âm lịch 2024, Tạ Đình Phong đã ở bên con chơi lắp ghép lego suốt 6 tiếng đồng hồ, hay việc anh tự mình làm bánh kem socola nhân dịp sinh nhật bé Tạ Chấn Nam (Quintus).

Tuy nhiên, trang 163 cho rằng, việc Tạ Đình Phong vắng mặt trong rất nhiều dịp quan trọng của các con là điều không ai có thể phủ nhận được. Những dịp như Lễ tốt nghiệp Tiểu học, trận chung kết bóng rổ, khi cần ký tên phẫu thuật tại bệnh viện… anh đều mất hút. Trong khi đó, Tạ Đình Phong lại vui vẻ tham gia buổi biểu diễn của con gái riêng Vương Phi (Đậu Tĩnh Đồng) khiến dân tình chẳng biết nói gì hơn.

Nhớ năm 2023, khi bé Tạ Chấn Nam sốt cao 40 độ, Trương Bá Chi một mình ôm con lao vào phòng cấp cứu thì Tạ Đình Phong lại bị chụp lại khoảnh khắc hẹn hò với Vương Phi tại nhà hàng Michelin. Thậm chí, suốt 5 năm, quãng thời gian Tạ Đình Phong và các con chung sống cộng lại còn không đủ 3 tháng. Theo chấn đoán của bác sĩ tâm lý, cậu bé Tạ Chấn Hiên từng mắc chứng lo âu vì thiếu vắng người cha, phải dùng thuốc để chữa chứng mất ngủ trong thời gian dài.

Trong khi Trương Bá Chi luôn hết lòng hết dạ vì con thì Tạ Đình Phong lại vắng mặt trong nhiều khoảnh khắc quan trọng.

Theo phóng viên thâm niên xứ Cảng, việc Tạ Đình Phong ít quan tâm đến gia đình đã có từ trước khi cuộc hôn nhân giữa anh và Trương Bá Chi đổ vỡ. Trong vòng 2 năm trước khi cặp “kim đồng ngọc nữ” trứ danh một thời ly hôn, Tạ Đình Phong chỉ xuất hiện 19 lần ở mái nhà chung của anh và Trương Bá Chi.

Có lẽ vì vậy nên khi trả lời phỏng vấn, nàng “Tinh nữ lang” mới móc mỉa rằng: “Bọn nhỏ cần cha chứ không phải tờ chi phiếu có mặt ở đây”. Bản thân Tạ Đình Phong cũng thừa nhận rằng: “Tôi thật trẻ con khi dùng công việc để trốn tránh gia đình”.

Tạ Đình Phong bị tố chưa hoàn thành trách nhiệm của người cha từ lúc chưa ly hôn với Trương Bá Chi.

Có lẽ, Tạ Đình Phong đã thể hiện tình yêu thương đối với các con theo một cách riêng. Năm 2018, anh đã đưa các con tới Hokkaido (Nhật Bản) trượt tuyết để gắn kết tình cảm. Hay như tại hiện trưởng buổi biểu diễn của Tạ Đình Phong, ống kính truyền thông đã ghi lại khoảnh khắc ba bố con vui vẻ bên nhau. Ngoài ra, về mặt kinh tế, Tạ Đình Phong đã dành số tiền cực khủng lên tới 948 triệu tệ (hơn 3.100 tỷ đồng) để lập quỹ riêng cho 2 con trai của mình, đồng thời hứa hẹn để lại cổ phần tập đoàn Phong Vị cho quý tử.

2 quý tử tới tham dự concert của Tạ Đình Phong.

Có nhiều ý kiến cho rằng, gia đình họ Tạ thường thể hiện tình cảm thông qua tiền bạc, dùng những món quà có giá trị để bù đắp cho mẹ con Trương Bá Chi. Chẳng hạn như ông Tạ Hiền – bố của Tạ Đình Phong từng tặng cho 2 cháu trai những chiếc đồng hồ đắt đỏ và cả bình sứ thời Càn Long nằm trong bộ sưu tập của ông. Có nguồn tin cho biết, “Tứ ca” Tạ Hiền đã viết di chúc, để lại 90% tài sản cho Trương Bá Chi và 2 cháu nội, đúng như lời hứa hẹn trước đó: "Tôi sẽ đảm bảo cho tương lai của mẹ con Trương Bá Chi".

Bà Địch Ba Lạp – mẹ của Tạ Đình Phong cũng từng bị bắt gặp đưa nàng dâu cũ Trương Bá Chi đi xem nhà, và mạnh tay vung 40 triệu HKD (133,6 tỷ đồng) mua siêu biệt thự. Giới truyền thông xứ Cảng suy đoán, đây là món quà bà dành tặng cho mẹ con nàng “Tinh nữ lang”, thay cho lời xin lỗi vì Tạ Đình Phong đã bỏ lỡ nhiều giai đoạn trưởng thành của 2 con.

Có lẽ việc thể hiện tình cảm bằng tiền bạc là truyền thống của gia đình Tạ Đình Phong.



