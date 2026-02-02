Chuyện gì khiến Ngô Thanh Vân bật khóc sau 5 tháng sinh con

Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng hồi tháng 8/2025. Nhóc tỳ được đặt tên thân mật là Gạo. Sau khi gia đình có thêm thành viên mới, cặp đôi chủ động giảm bớt tần suất xuất hiện trước công chúng để tập trung chăm sóc cho con gái.

Mới đây, cặp đôi đã đưa bé Gạo ra Hà Nội để gặp bác sĩ đã thực hiện IVF thành công cho Ngô Thanh Vân. Trước khi lên chức mẹ, nữ diễn viên từng 2 lần làm IVF thất bại. Thời điểm đó, cô từng suy sụp, thậm chí còn suy nghĩ tiêu cực.

Khi cùng trò chuyện với bác sĩ này, Ngô Thanh Vân đã bật khóc vì xúc động. Cô chia sẻ: "Khi thấy kết quả là có bé Gạo, tất cả mọi người đều vỡ òa cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. Thứ 2 là thấy một tình yêu rất lớn đã tới với gia đình. Cả em và Huy, gia đình nội ngoại". Huy Trần cũng bộc bạch cảm xúc: "Tới bây giờ khi nhìn thấy 2 mẹ con ngồi trên giường vẫn không thể nào tin nổi. Cảm ơn bác rất nhiều".

Ngô Thanh Vân và Huy Trần đưa con gái ra Hà Nội gặp lại bác sĩ đã thực hiện IVF thành công cho cô. Nguồn: Ngô Thanh Vân

Khi trò chuyện với bác sĩ, nữ diễn viên đã xúc động bật khóc. Nguồn: Ngô Thanh Vân

Trước khi có con đầu lòng, cô đã thực hiện 2 lần IVF thất bại. Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân sinh con gái đầu lòng hồi tháng 8/2025. Ảnh: FBNV

Ngô Thanh Vân và Huy Trần tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022 sau thời gian dài hẹn hò. Đằng sau hạnh phúc tưởng chừng viên mãn, Ngô Thanh Vân từng trải lòng về nỗi trăn trở lớn trong hôn nhân khi gặp khó khăn trong việc có con.

Cô không ngần ngại thừa nhận từng có lúc rơi vào bế tắc, bởi việc làm mẹ ở độ tuổi ngoài 40 không hề dễ dàng. Ngô Thanh Vân đã hai lần thực hiện IVF nhưng đều không đạt kết quả như mong đợi, khiến cô có lúc suy sụp, bật khóc và thậm chí hoài nghi chính bản thân mình.

"Sau 2 lần làm IVF bất thành thì lúc đó muốn suy sụp dữ lắm vì nó không dễ như mình suy nghĩ. Có rất nhiều yếu tố, có thể vì trứng, tinh trùng, tử cung. Mỗi 1 người có 1 cơ thể khác nhau, trường hợp khác nhau. Không phải làm 1 lần là đậu liền đâu. Mình đã làm 1 lần thất bại. Quãng thời gian đó tự nhiên tôi có suy nghĩ là mình không làm được. Hành trình này phải có tâm lý vững, sự tự tin thì các bà mẹ có thể cái gì cũng làm được hết. Bây giờ mình mới nghiệm ra được điều đó", cô từng cho hay.

Ngô Thanh Vân cho biết cuộc sống đã có rất nhiều thay đổi từ lúc ái nữ chào đời. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn và chào đón con đầu lòng, Ngô Thanh Vân và Huy Trần gần như rút khỏi mọi hoạt động ồn ào của showbiz để tập trung tuyệt đối vào cuộc sống gia đình.

Ngô Thanh Vân chia sẻ sự thay đổi khi lần đầu làm mẹ: "Xưa trước khi đi ngủ trét hết kem dưỡng này đến dưỡng nọ. Giờ nhiều khi mặt cả ngày chưa rửa, răng chưa kịp đánh. Xưa đi ngủ đầm lụa ren các kiểu, giờ áo ướt mèm sữa nhiều khi ngủ luôn. Xưa hai đứa ôm nhau ngủ, giờ có cục 3kg chính giữa, đứa bên này áo xộc xệch thì đứa bên kia tóc dựng. Nửa đêm mà tiếng khóc vang lên, đứa lo bình sữa đứa mắt nhắm mắt mở, lia lịa cái tay với miếng tã".